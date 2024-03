Escuchar

Gracias a su formidable carrera en el fútbol, los Balones de Oro ganados, las competencias nacionales e internacionales que ganó con sus clubes y la selección argentina; Lionel Messi se convirtió en una de las celebridades del deporte mundial. Además, la temporada pasada desembarcó en Estados Unidos, donde este deporte recién comienza a crecer, pero que logra más adeptos con las genialidades del rosarino. En este contexto, el futbolista llegó a 500 millones de seguidores de Instagram y lo celebró con un emocionante video compartido en su feed.

Los fanáticos del fútbol atesoran un sinfín de momentos históricos en los que Lionel Messi los hizo emocionar: goles, gambetas, asistencias, campeonatos y jugadas que quedarán en la retina de cada uno que tuvo la posibilidad de verlo en cancha. Y para celebrar los 500 millones de seguidores, el equipo que resguarda la red social del rosarino hizo un compilado de momentos inolvidables.

Uno de los recuerdos dentro del video de Instagram fue la Copa del Mundo Qatar 2022(AP Foto/Martin Meissner) Martin Meissner - AP

El video consta de imágenes de distintos momentos que vivió el argentino a lo largo de sus 36 años: el campeonato obtenido en Qatar 20222 con la selección argentina, el último Balón de Oro logrado en la temporada pasada, la Champions League que conquistó con el FC Barcelona; fotos con figuras como Diego Armando Maradona, Francesco Totti y el Papa Francisco; su despedida del Barcelona y su llegada al París Saint-Germain; la histórica foto durmiendo junto a la Copa del Mundo; su cumpleaños número 36 y su llegada al Inter Miami.

En el pie de la publicación, Lionel Messi compartió: “¡¡500 Millones de gracias por estar siempre!!”. La publicación superó el millón de likes en tan solo una hora y se llenó de comentarios de saludo al futbolista en esta celebración. “Todo el planeta te tiene que seguir porque sos el mejor del mundo”, “El mejor del mundo y es argentino”, “La estrella más grande del mundo entero”, fueron algunos de los mensajes.

Otros de los recuerdos del video es la llegada de Lionel Messi al Inter Miami (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

A principios del 2023, luego de no renovar su contrato con el París Saint-Germain, el astro del fútbol decidió desembarcar en el Inter Miami de David Beckham para jugar sus últimos años de carrera en un torneo joven como lo es la Major League Soccer (MLS), pero que pretende ser líder en la región en los próximos años por la cantidad de inversiones que se están haciendo en este deporte, que no es el principal en los Estados Unidos. Lionel Messi es parte de la revolución que quiere hacer esta liga y lo ha logrado porque en cada presentación suya se acercan famosos de renombre internacional para verlo jugar: desde Serena Williams, LeBron James hasta Will Smith, Kim Kardashian, entre muchos otros.

Este interés que generó en un amplio mercado, como lo es el norteamericano, también se tradujo en la increíble cantidad de seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram. En este contexto, solo una persona lo supera en cantidad de seguidores: su eterno rival futbolístico, Cristiano Ronaldo, que cuenta con 622 millones de seguidores. A este prestigioso ranking de cantidad de seguidores en Instagram se le suman la cantante Selena Gómez con 429 millones, la presentadora Kylie Jenner con 400 millones y el actor Dwayne Johnson, alias “La Roca”, con 397 millones.