Tras culminar sus compromisos con la selección argentina y con seis puntos debajo del brazo, Lionel Messi regresó a Miami para reunirse con su familia. Aunque este sábado Inter Miami juega de visitante ante Atlanta United y su nombre no aparece en la lista de convocados de Gerardo ‘Tata’ Martino, esto no le impidió estar de vuelta en la cancha, pero en un rol completamente distinto. Durante la mañana, Leo fue a ver el entrenamiento de su hijo mayor, Thiago, que debutó en la Sub 12 del club, junto a Mateo y Ciro, y tuvo un conmovedor gesto que le sacó una sonrisa a más de uno.

El capitán de la selección argentina tuvo unos días movidos. Volvió a vestir la camiseta albiceleste en el Estadio Monumental y después viajó a Bolivia con sus compañeros y celebró desde el banco la goleada por 3-0. Posteriormente, regresó a los Estados Unidos para reunirse con su familia. Si bien este sábado no le toca ponerse la camiseta de Las Garzas, igualmente se hizo presente en el Florida Blue Training Center pero no para entrenar, sino para presenciar la práctica de su primogénito, que ya se calzó los botines e incluso dio algunas indicaciones técnicas durante el entrenamiento de los jóvenes.

Leo Messi en "modo DT" durante el entrenamiento de Thiago con la Sub 12 de la Academia Inter Miami CF (Foto: Twitter @M30Xtra)

En las últimas horas, comenzaron a circular en la red social X, imágenes y videos de Leo, presenciando la práctica matutina de Thiago junto a sus dos hijos menores. Con un look relajado de bermudas de jean y remera, el 10 llevó todo el equipo de mate y disfrutó del día distendido y en familia. Sin embargo, su experiencia pudo más y hasta se paró y dio algunas indicaciones al campo de juego, sin soltar el mate, por supuesto, como buen argentino que es.

Pero, lo cierto es que Messi emociona tanto dentro como fuera de la cancha y nunca pierde la humildad. En uno de los videos que se viralizaron se pudo ver el momento en el que, mientras él estaba sentado en el césped, recostado sobre la pared con Mateo y Ciro, un grupo de jóvenes futbolistas pasaban a su lado, completamente conscientes de su presencia. Él les asentía con la cabeza y levantaba la mano, hasta que uno de ellos se acercó un poco más que el resto.

El tierno gesto de Leo Messi durante el entrenamiento de Thiago (Twitter @M30Xtra)

Uno de los futbolistas juveniles se acercó a darle la mano y él la tomó con una sonrisa. El gesto no pasó inadvertido, ya que si bien estaba relajado, en su día de descanso y disfrutando con sus hijos, no dudó en devolverle el saludo a un fan, como si fuera un padre más que asistió al entrenamiento y no el mejor jugador de fútbol del mundo.

