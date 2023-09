escuchar

Antonela Roccuzzo y Michelle Salas coincidieron en un importante y lujoso evento de moda y no dudaron en exponer su buena relación en las redes sociales. El encuentro tuvo lugar la semana pasada en la Ciudad de México y reunió a diferentes rostros de mujeres populares de la región. Es por ello que tanto la hija de Luis Miguel como la empresaria posaron juntas ante las cámaras y lucieron sus espectaculares atuendos.

En el marco de la presentación de nuevos productos y a modo de agasajo a diferentes celebridades de distintos rubros, Anto Roccuzzo asistió al festejo que organizó la joyería Tiffany & Co. en la capital de México. Esta fue una de las causas por la cual no viajó a la Argentina, junto a Lionel Messi, para las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026.

Anto Roccuzzo junto a Michelle Salas en México (Fuente: Instagram/@michellesalasb)

Mientras de la mano de Messi el seleccionado albiceleste enfrentó a Ecuador y este martes a Bolivia (en esta ocasión, con La Pulga en el banco de suplentes), la rosarina se dedicó a sus propias obligaciones laborales. Esta no es la primera vez que es invitada a un evento de estas características: durante la Semana de la Moda de París, también fue el rostro de una de las casas de alta costura más importantes... Louis Vuitton.

En este caso, Roccuzzo posó junto a Salas y quien la delató fue la influencer, que mediante su cuenta de Instagram publicó una imagen a su lado. “Agregando diamantes a los recuerdos de la vida”, escribió la hija de Luis Miguel junto a la postal y celebró los futuros proyectos con la marca de joyas estadounidense.

El look dorado de Michelle Salas en México DF (Fuente: Instagram/@michellesalasb)

Rápidamente, la imagen empezó a “rebotar” y revolucionó Instagram, en donde los seguidores de ambas plasmaron los elogios hacia ellas. “Wow, estás con la primera dama del fútbol mundial, Anto Roccuzzo”; “La hija del Rey sol con la esposa del Rey del Fútbol”; “Preciosa y junto a Antonela”; “Espléndidas”; “Viva Argentina y México” y “Bellísimas, hermosas y elegantes”, fueron algunos de los comentarios en referencia al evento.

El vínculo entre Michelle Salas y Luis Miguel

La relación de Michelle (34) y su padre no es del todo buena. Si bien se especula que ambos podrían mantener un contacto cercano ahora que viven en el mismo país, esto no siempre fue así. Según reveló en oportunidades anteriores Stephanie Salas, madre de la influencer, desde que su hija era chica, el Sol de México no mostró interés por ella. En tanto y a pesar de acercamientos esporádicos, el cantante habría rechazado la invitación a la boda de esta, por lo que todo continúa muy tirante entre los dos.

El look de Antonela Roccuzzo en la ceremonia de Tiffany & Co

El miércoles pasado, Antonela Roccuzzo se lució con un vestido color plata con un pronunciado tajo en la pierna y escote en V. Lo acompañó con unos delicados zapatos en el mismo color con tres tiras de brillantes. Aunque, sin dudas, las joyas de Tiffany fueron las principales protagonistas del look: un par de aros plateados en forma de flor con brillantes y detalles en dorado, un llamativo collar con delicadas hojas en la misma gama de colores y también varias pulseras a tono.

Antonela Roccuzzo lució un vestido plateado en el evento que organizó Tiffany (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Como la premisa principal era que las joyas debían lucirse, llevó el cabello en un semirrecogido, que dejó la cara y las orejas despejadas para destacar los brillantes. En cuanto al maquillaje, si bien fue sutil, tuvo como foco principal acentuar la mirada.