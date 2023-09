escuchar

Sus respectivos compromisos laborales mantienen hoy a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo físicamente separados. Mientras él abandonó temporariamente Miami para viajar a la Argentina y volver a calzarse la celeste y blanca, ella voló a México para asistir a un exclusivo evento de una marca de lujo con las que trabaja y además, se robó todas las miradas con su despampanante look. Pero, a pesar de la distancia, el capitán de la selección argentina no dudó en elogiar a su esposa y sorprendió a los usuarios de las redes sociales al demostrar, una vez más, lo enamorado que está de ella.

El miércoles, Anto Roccuzzo asistió a un evento llamado Diamonds and Wonders que organizó la reconocida marca de joyas Tiffany and Co. en México. La rosarina lució un vestido plata al cuerpo con tajo y escote y exclusivas piezas de joyería que fueron las protagonistas del look: un par de aros plateados en forma de flor con brillantes y detalles en dorados, un llamativo collar con delicadas hojas en la misma gama de colores y también varias pulseras a tono.

La rosarina compartió varias fotos en Instagram, para mostrar su outfit, peinado y maquillaje y escribió: “Muy feliz de formar parte de la familia Tiffany. Muchas gracias por este evento tan increíble”. Su publicación rápidamente se llenó de likes, elogios y piropos, pero todos los usuarios posaron su atención en un mensaje en particular que los sorprendió: el de Lionel Messi.

Tras darle a su equipo los primeros tres puntos con un golazo de tiro libre, el capitán pasó tiempo en las redes y se topó con el posteo de su esposa. Como todo un romántico, decidió dejar un comentario para demostrar lo enamorado que está de ella. Eligió el emoji de una carita con corazones en los ojos y también un corazón rojo. Como era de esperarse, el gesto no pasó inadvertido y tuvo 63 mil Me Gusta. “Marcando territorio”; “Llegó el capitán”; “Todos los likes al comentario y no a la foto”, respondieron los usuarios.

Pero, así como Messi hizo lo suyo, a la distancia, Antonela también expresó su amor por el padre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Tras la victoria de la Argentina ante Ecuador en el primer partido de Eliminatorias de cara al próximo Mundial de Fútbol que se realizará en 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá, la rosarina celebró el triunfo en las redes.

Compartió en sus Stories de Instagram una imagen de Messi con los brazos abiertos tras hacer el gol de tiro libre, que subió la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la publicación original, se acompañó con la leyenda: “Nuestro capitán, el rey del juego”. Por su parte, Anto no hizo ningún comentario, sino que se limitó a compartir el posteo.

El gesto de Messi con el arquero de Ecuador y la increíble historia detrás

El romántico comentario que le dejó a Anto Roccuzzo en las redes, no fue el único gesto que protagonizó Lionel Messi en lo últimos días. El jueves, cuando finalizó el partido en el Estadio Monumental, intercambió camisetas con Hernán Galíndez, arquero de Ecuador que justamente, al igual que él, nació en Rosario.

El arquero hizo inferiores en Rosario Central y le tocó jugar contra Messi, que se crió en un barrio cercano. Hernán Galíndez jugaba para Estrella Júniors de Rosario, con el cual enfrentó a un equipo en el que jugaba Messi y esta victoria le valió una bicicleta en su niñez. Asimismo, según en alguna ocasión, él recuerda que Leo le hizo el primer gol que recibió, cuando tenía apenas 5 años.