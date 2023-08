escuchar

Desde su arribo a Inter Miami, Lionel Messi brilla en cada ocasión en la que le toca vestir la casaca rosa. Su sonrisa durante los partidos es una clara evidencia de cómo está disfrutando del momento. Pero a quienes también se los nota felices son a los integrantes de su familia. A todas estas situaciones se suma que Thiago, su hijo mayor sigue los pasos de su padre y pasará a formar uno de los equipos juveniles del conjunto de Florida, que lo hizo oficial a través de su página web. El niño de 10 años ya estuvo en los equipos menores de Barcelona.

El último viernes, la franquicia de Florida anunció a través de su página web oficial una lista completa con más de 150 jugadores , personal y detalles de lo que será la competencia de cara a la temporada 2023-24. Además, informó los nombres de cada uno de los chicos que formará parte los siete equipos de diferentes edades y uno de los mencionados es Thaigo, el mayor de los hijos de Leo que, a pesar de sus 10 años, se sumará al equipo Sub 12 y será parte del proyecto.

Lionel Messi junto a su hijo mayor, Thiago, que jugará en la Sub-12 de Inter Miami Joe Raedle - Getty Images North America

“Esperamos una gran temporada. Queremos dar una cálida bienvenida a nuestros jugadores competitivos, a sus dedicados padres y a nuestro trabajador personal”. expresa el comunicado sobre las palabras del director de la Academia del Inter Miami CF, Víctor Pastora, quien está en su primer año al mando. Además, agrega: “Nuestro programa de academia se estableció para brindarles a los jugadores talentosos del sur de Florida la oportunidad de lograr sus sueños. Mostramos nuestro agradecimiento por este privilegio, dando nuestro mejor esfuerzo para aprovechar al máximo cada día. Agradecemos a nuestros propietarios y director deportivo por su constante apoyo y compromiso para brindarnos una gran plataforma para lograr nuestros sueños”.

Los equipos Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 de la Academia Inter Miami CF ya comenzaron los preparativos de pretemporada a principios de agosto y participarán en la liga MLS NEXT, mientras que el equipo Sub 12, en el que la franquicia anunció a nuevos futbolistas, entre los que está Thiago Messi, seguirá compitiendo en la Florida Academy League. Además, su lugar de entrenamiento será en el Florida Blue Training Center, mismo sitio donde practica su padre con el primer equipo.

Thiago Messi formará parte de la Sub-12 de Inter Miami Chandan Khanna - AFP

La de Inter Miami no será la primera camiseta que use Thiago. Durante los años en los que el capitán de la selección Argentina estuvo en Barcelona, su hijo, que cumplirá 11 el próximo 2 de noviembre, integró una de las categorías del proyecto Barça Escola para niños entre 6 y 8 años, que simula el método de entrenamiento de la Masía del club Blaugrana. De hecho, en el año 2020 se hizo viral un golazo que marcó con la casaca del equipo catalán.

Thiago Messi jugando en las categorías juveniles de Barcelona

El ingreso de Thiago a la academia de Inter Miami genera mucha expectativa. Es que, se tratará de ver al hijo del mejor futbolista del mundo. Lionel Messi siempre dejó en claro que nunca iba a presionar a sus hijos para jugar al fútbol y que deseaba que fuesen felices. Pero ahora tendrá a su hijo mayor sumándose al Inter Miami.

Desde que Lionel Messi llegó a los Estados Unidos generó una gran revolución. En menos de un mes logró que su equipo ganara el primer título de su historia al consagrarse campeón de la Leagues Cup, el certamen que se nutrió de equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX, de México.

Además, el último miércoles logró el pase a la final de la US Open Cup luego de eliminar a Cincinnati, actualmente el mejor equipo de la MLS, competencia en la que este sábado Messi debutó con un triunfo y otro golazo. Inter Miami está en anteúltimo puesto de la Conferencia Este de la MLS con 21 puntos y está 11 de Chicago Fire, el último de los que hoy está clasificándose al repechaje para los Playoffs. Al equipo de Lionel Messi le quedan diez partidos para culminar la temporada regular.

LA NACION