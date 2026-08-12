Lionel Messi publicó una carta tras la muerte de su padre Jorge: qué dice el texto completo

Jorge Messi, el padre de Lionel, falleció el sábado 8 de agosto a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, donde estaba internado debido a una delicada situación de salud. El futbolista viajó de urgencia a su ciudad natal con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para asistir a su funeral, que se realizó en el cementerio El Prado, y luego regresó a Miami. Este miércoles 12 de agosto decidió compartir una profunda y conmovedora carta de despedida que emocionó a todos, en la que habló del Mundial, sus últimos momentos juntos y hasta puso en duda su continuidad en el fútbol.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió Leo Messi al inicio del texto.

El posteo de Lionel Messi para su padre (Foto: Instagram @leomessi)

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”, siguió y de esta manera reveló lo que le sucedió a nivel personal y familiar durante la Copa del Mundo.

“Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, continuó.

La carta que Leo Messi escribió para su papá, Jorge (Foto: Instagram/@leomessi)

En esta misma línea, el futbolista se sinceró sobre cómo fueron los últimos momentos que compartió con su padre. Tras la final, viajó a Rosario para verlo y pasar tiempo con su familia: “Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”.

Además de compartir intimidades sobre cómo fue el Mundial, el futbolista puso en duda su continuidad en el deporte: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.

Las palabras de Leo Messi para su papá (Foto: Instagram/@leomessi)

“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí... Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando”, sostuvo y agregó: “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, expresó. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, sentenció.

Messi agradeció el apoyo y cariño que recibió tras la muerte de su padre (Foto: Instagram @leomessi)

El posteo rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de fanáticos, amigos y colegas, entre ellos David Beckham, Giuliano Simeone, Carlos Alcaraz, Soledad Pastorutti y Yanina Latorre. Asimismo, el 10 le dedicó unas sentidas palabras a todos aquellos que le hicieron llegar su afecto en este momento tan difícil.

Messi despidió a su papá con una emotiva carta

“Quiero agradecerles de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la pérdida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, escribió.