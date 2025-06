Lionel Messi recibió a los chicos de Un poco de ruido y tuvo un inesperado gesto cuando vio la camiseta de Boca

Después de haberlos recibido la última Navidad en su casa de Rosario, Lionel Messi volvió a abrirle las puertas a los chicos que conforman el ciclo de streaming Un poco de ruido, pero esta vez en Miami. Desde las redes sociales del programa “para cumbieros” compartieron el momento y un gesto del capitán de la selección argentina no pasó desapercibido.

Lionel Messi se sacó una serie de fotos con los integrantes del ciclo de streaming y con diferentes camisetas (Foto: Instagram/@unpocoderuidook)

“Hermosa mañana, ¿verdad? ¡Gracias @leomessi por recibirnos una vez más! ¡Cada encuentro, cada momento de risas y cada charla es inolvidable para nosotros.¡Te queremos!“, escribieron en Instagram, cuenta en la que acumulan 3.5 millones de seguidores. Allí se los vio a Damián ‘Damo’ Martínez, Gonzalo Leonardo -más conocido como DJ Pipo-, Juan Manuel Grossi alias Pinky SD y Sebastian Subia posar con el futbolista rosarino y con una serie de camisetas.

Lionel Messi desde el predio de entrenamiento del Inter Miami (Foto: Instagram/@unpocoderuidook)

Lionel Messi posó con diferentes camisetas (Foto: Instagram/@unpocoderuidook)

El delantero del Inter Miami se mostró sonriente y sostuvo cada una de las remeras deportivas de distintos clubes que le dieron; al momento de sacarse una foto con la de Chacarita lo hizo con total normalidad, pero, con la de Boca, prefiero no extender la mano, lo que desató todo tipo de comentarios de los usuarios, quienes no pasaron por alto lo que su ídolo había hecho. “Se dieron cuenta de que la de Boca no la tocó? Jajajajaja, amo”; “La de Chaca la agarró y la de Boca no” y “Qué pasa que no agarra la de Boca? Ni Messi los quiere”, fueron algunos de los más destacados.

Lionel Messi no sostuvo la camiseta de Boca (Foto: Instagram/@unpocoderuidook)

Los usuarios no pasaron desapercibido el gesto de Messi (Foto: Captura Instagram)

El encuentro ocurrió en el predio de entrenamiento del equipo al que ‘La Pulga’ pertenece desde julio de 2023, luego de la victoria del último jueves 19 de junio frente a Porto (Portugal) y previo a un duelo clave frente al Palmeiras de Brasil. Por el gesto, el futbolista de 37 años recibió un obsequio: dos jarras, una que decía Lio y la otra Anto, para su esposa.

Pero, ¿cómo fue que los chicos de Un poco de ruido lograron el contacto con su ídolo? Todo comenzó cuando el año pasado, a través de la cuenta de Instagram del programa le escribieron: “¡Hola Leo! Espero te llegue este mensaje, no te queremos robar mucho tiempo tampoco. Queremos hacerte llegar unos presentes de nuestra parte, ya que nuestro mejor regalo de este año fue que nos hayas empezado a seguir. Ojalá exista la posibilidad. Te queremos”.

Antes de Navidad, Lionel Messi le abrió las puertas de su casa de Rosario al equipo de Un poco de ruido (Foto: Instagram @unpocoderuidook)

Para su sorpresa, Messi les respondió el mensaje: “¡Hola! Mandá un par de jarras que las quise conseguir y desde allá no podía jajaja”. Y continuó: “No, hablando en serio, no hace falta, ¡te agradezco mucho! Mi cuñada y primos fueron cuando estuvieron acá en Rosario y la pasaron espectacular. Les mando un saludo grande”. Aquel mensaje dio cuenta de que les escribió desde la ciudad santafesina y tras el primer contacto lograron concretar el encuentro y llevarle personalmente el presente.

Así fue el intercambio de mensajes antes del encuentro (Foto: Instagram @unpocoderuidook)

Como ocurrió en las últimas horas, subieron su posteo en redes sociales con Messi, en el que expresaron su agradecimiento: “El mejor regalo de Navidad que nos podía tocar. Si algo faltaba para que este año sea soñado e increíble era conocer a esa persona que tantas alegrías nos regaló. Gracias Leo Messi por abrirnos las puertas de tu casa, tu manera de ser te hace aún más grande de lo que sos. Posdata: Ahora sí, ya tenés tu jarrita para brindar esta noche”.