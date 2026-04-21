Giuliano Simeone e Irene Ariza: el amor que nació en pandemia, se fortaleció en el momento más duro y hoy disfruta de un gran presente

De una u otra manera, los fanáticos del fútbol vieron literalmente crecer a Giuliano Simeone. Se crió con la camiseta del Atlético de Madrid puesta y el escudo de River Plate en el pecho y la pelota en los pies, al igual que su padre, Diego Pablo “Cholo” Simeone. Sin embargo, él decidió que su camino iba a ser propio y no marcado por el peso del apellido familiar. Con las expectativas, presiones y exigencias que significa “ser hijo de”, optó por llevar en la espalda solo su nombre de pila, mantener un perfil bajo y hablar en la cancha.

Hoy, a los 23 años, es una de las piezas fundamentales del equipo colchonero y su nombre en la lista para el Mundial 2026 es prácticamente un hecho. Si bien nació en Roma, Italia, tiene nacionalidad argentina y decidió jugar para la celeste y blanca. Pero no hizo todo este proceso solo. Si bien sus padres y sus hermanos mayores fueron su apoyo incondicional desde siempre, hubo una persona que irrumpió en su vida hace seis años para, según sus propias palabras, darle el equilibrio que necesitaba. ¿Quién? Su novia, Irene Ariza.

Giuliano Simeone junto a su novia Irene Ariza (Foto: Instagram @giulisimeone)

Irene Ariza, la española que le robó el corazón a Giuliano Simeone

“Feliz cumpleaños a la mejor de todas, te quiero mucho y lo sabes todo”. Con esas palabras y una foto de ambos besándose en Madrid, el 22 de mayo de 2020, Giuliano confirmó su relación con la española Irene Ariza. Los “te quiero” se convirtieron en “te amo”, evidenciando cómo se afianzó la relación, y los escenarios de fondo cambiaron y empezaron a aparecer desde Ibiza, Biarritz y Peñíscola hasta Biarritz, París, pasando por Paros, Orlando y Buenos Aires. Él, incluso, supo definirla como su “compañera incondicional” y su “persona favorita en el mundo”.

Irene Ariza es española y tiene 23 años (Foto: Instagram @ireneeariza_)

Irene Ariza es española y tiene 23 años. En junio de 2024 se graduó en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos, logro que lleva con orgullo en su perfil de Instagram, donde se describe como “graduada en negocios”.

Irene tiene 23 años y es graduada en Administración y Dirección de Empresas (Foto: Instagram @ireneeariza_)

Durante el último tiempo, empezó a dar sus primeros pasos como influencer. Aunque al igual que Giuliano mantiene un perfil bajo, suele compartir con sus casi 28 mil seguidores algunos detalles de su día a día, desde sus rutinas de cuidado para la piel y entrenamiento hasta videos de cómo se prepara para ir a la cancha. “Live the life you love”, se puede leer en su perfil de Instagram, lo cual traducido al español significa “vive la vida que amas”.

Irene Arize, la novia de Giuliano Simeone es influencer y licenciada en Administración

En las buenas y en las malas

La española acompañó a Giuliano durante prácticamente toda su carrera deportiva, desde sus inicios en el Atlético de Madrid B a su paso por el Real Zaragoza y el Alavés hasta su presente como titular indiscutido en el equipo colchonero, con el cual en enero renovó con el club hasta 2030.

“Acompañarte en este camino y ver cómo creces cada día, cumpliendo tus sueños y trabajando con tanta pasión, me llena de orgullo. Admiro tu constancia, tu esfuerzo y la persona increíble que eres, dentro y fuera del campo. Qué bonito verte rodeado de gente que te acompaña y te impulsa. Y qué felicidad poder estar a tu lado en todo este camino…”, escribió ella cuando el futbolista firmó la renovación de su contrato con una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros.

Así como estuvo en las buenas, también lo acompañó en las malas. No solo en las derrotas deportivas, como la eliminación de la selección argentina sub-23 en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, ni en la derrota en la final de la Copa del Rey del Atlético de Madrid frente a Real Sociedad, sino también en el momento más duro de su carrera.

En agosto de 2023, Giuliano sufrió una fractura de peroné y luxación de tobillo derecho y su novia lo acompaño durante su rehabilitación (Foto: Instagram @ireneeariza_)

En agosto de 2023, Giuliano sufrió una fractura de peroné y luxación de tobillo derecho tras una entrada del español José Matos en un partido entre Alavés y Burgos. “El fútbol son retos y me tocó uno desafortunado que no esperaba, pero lo afrontaré con la misma determinación, para superarlo de la mejor manera”, expresó tras la operación. Esto no solo le significó ausentarse del campo de juego durante casi cinco meses, sino también que destruyó por completo cualquier chance de que Scaloni lo convocara para el Mundial 2022 en la lista oficial o en el llamado de último momento que hizo tras las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa. Su novia fue su apoyo incondicional y lo acompañó durante toda su rehabilitación.

La vida en familia

Giuliano e Irene son fanáticos de viajar por el mundo. Cada vez que pueden, organizan una escapada, preferentemente a un destino con playa. Durante el año viven en una casa en Madrid junto a su Indio, su perro de raza akita, su mascota desde hace más de cuatro años. En 2025, Bruna, una caniche toy, se unió a la convivencia.

La pareja vive en Madrid con sus dos perros Indio y Bruna (Foto: Instagram @ireneeariza_)

Justamente, en cuanto a la familia, Irene está más que integrada al clan Simeone. Tiene una gran relación con su suegro y su esposa, Carla Pereyra, y más de una vez estuvo al cuidado de Faustino, el bebé de cinco meses de Gianluca Simeone y Eva Bargiela. Además, mantiene una muy buena relación con sus otros cuñados, Giovanni Simeone, quien en enero fue padre de Tullio con su esposa Giulia Coppini, y con las pequeñas Francesca y Valentina.

Irene Ariza fue recibida de la mejor manera por la familia Simeone (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

Además, es muy cercana a su suegra Carolina Baldini. Juntas viajaron a París a alentar a Giuliano en los Juegos Olímpicos y compartieron varios viajes, fiestas y eventos familiares tanto en la Argentina como en diversas ciudades europeas.

Giuliano Simeone e Irene Ariza durante unas vacaciones a Disney con Carolina Baldini (Foto: Instagram @giulisimeone)

El gran presente y lo que se viene para el futuro

Ahora, dos años y medio después de su lesión, la presencia de Giuliano en el Mundial 2026 está prácticamente garantizada. Sus actuaciones con la camiseta albiceleste —incluido su gol frente a Brasil en las Eliminatorias en el Estadio Monumental— y su desempeño con el Aleti lo posicionaron como presente y futuro del fútbol. No da por perdida ninguna pelota, corre y presiona a más no poder y da asistencias que terminan en gol, pero manteniendo la humildad, el bajo perfil y la ética de trabajo.

Giuliano Simeone e Irene Ariza, una pareja consolidada y muy enamorada que celebra los triunfos y se acompaña en los momentos más duros (Foto: Instagram)

Hace un tiempo le preguntaron en una nota con ESPN cómo logró tener un tan buen rendimiento. Además de remarcar las cosas obvias como el descanso y la buena alimentación, mencionó a la persona que lo trae a tierra en los momentos en los que la presión, la fama y la exigencia pueden ser demasiado intensas. “Yo creo que hay una parte que es el equilibrio personal, sobre todo también cuando estás en casa y te sentís bien y feliz. Mi novia Irene me ayuda un montón. Mi familia está siempre muy cerca y mis amigos también. Tener ese equilibrio en la vida personal hace todo más fácil”, aseguró.

Si bien hay que esperar a que Lionel Scaloni dé a conocer la lista de los 26 convocados, todo parecería indicar que Giuliano Simeone estará incluido dentro de la categoría de delanteros. Si esto se concreta, su novia viajará con él y se sumará a “La Scalot”, el grupo de parejas de los jugadores. Y lo hará con ventaja porque ya conoce a María Emilia Ferrero y Bárbara Occhiuzzi, las novias de Julián Álvarez y Nahuel Molina, respectivamente. Para eso todavía falta, pero lo que sí ocurrirá a corto plazo es la semifinal de la UEFA Champions League. El equipo del Cholo Simeone tiene dos duras batallas por delante frente al Arsenal, que necesita superar para estar más cerca de levantar la Orejona por primera vez en su historia.