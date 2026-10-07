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Lionel Messi se abrazó con sus hijos antes de ingresar al campo de juego y emocionó a todos los argentinos
El capitán de la selección argentina decidió terminar el fin de una era acompañado de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro; el emotivo encuentro que hizo llorar a todos
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Lionel Messi vivió una jornada cargada de emociones junto a la selección argentina y eligió compartir uno de los momentos más especiales con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Segundos antes de ingresar al campo de juego, las cámaras registraron una escena familiar que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de la noche.
A lo largo de su carrera, el delantero argentino mostró en reiteradas oportunidades la importancia que tiene su familia en su vida. Esta vez, los tres pequeños estuvieron a su lado desde la manga y fueron quienes lo acompañaron durante el ingreso al campo de juego.
Mientras esperaban la indicación para salir, el capitán se acercó a Thiago, Mateo y Ciro, y los cuatro se fundieron en un fuerte abrazo. Luego, el futbolista tomó a los chicos de las manos y comenzó a caminar junto a ellos rumbo a la cancha. La escena se produjo en medio de un importante despliegue de luces y fuegos artificiales, mientras desde las tribunas los hinchas acompañaban la salida de los futbolistas con gritos y vitoreos constantes.
Una vez dentro del campo de juego, Messi permaneció acompañado por sus hijos durante la ceremonia previa al encuentro. Primero sonaron las estrofas del Himno de Benín y posteriormente llegó el turno del Himno Nacional Argentino.
Fue allí cuando las cámaras volvieron a detenerse en el astro del fútbol. Mientras Thiago, Mateo y Ciro vivían el momento junto a él con alegría, Messi se mostró visiblemente emocionado y por momentos pareció contener las lágrimas. Al finalizar el momento protocolar, volvió a acercarse a los tres y los despidió con otro afectuoso abrazo antes de que comenzara el partido.
La escena también fue seguida atentamente desde uno de los palcos por todos los familiares del clan Messi. Entre quienes lo acompañaron estuvieron su esposa, Antonela Roccuzzo; Celia Cuccittini, madre del futbolista; su hermana, María Sol Messi; sus sobrinos y Patricia Blanco, la madre de Antonela.
Este partido es uno de los más emotivos para el futbolista, no solo por ser el último con la albiceleste, sino porque llega a tan solo un mes de haber perdido a su padre, Jorge Messi. Este triste momento personal fue lo que lo llevó a tomar la decisión de poner fin a su carrera en el seleccionado, un lugar por el cual su padre lo admiraba profundamente y lo había incitado a jugar su último mundial en 2026.
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