Lionel Messi se abrazó con sus hijos antes de ingresar al campo de juego y emocionó a todos los argentinos

Lionel Messi vivió una jornada cargada de emociones junto a la selección argentina y eligió compartir uno de los momentos más especiales con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Segundos antes de ingresar al campo de juego, las cámaras registraron una escena familiar que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de la noche.

A lo largo de su carrera, el delantero argentino mostró en reiteradas oportunidades la importancia que tiene su familia en su vida. Esta vez, los tres pequeños estuvieron a su lado desde la manga y fueron quienes lo acompañaron durante el ingreso al campo de juego.

Mientras esperaban la indicación para salir, el capitán se acercó a Thiago, Mateo y Ciro, y los cuatro se fundieron en un fuerte abrazo. Luego, el futbolista tomó a los chicos de las manos y comenzó a caminar junto a ellos rumbo a la cancha. La escena se produjo en medio de un importante despliegue de luces y fuegos artificiales, mientras desde las tribunas los hinchas acompañaban la salida de los futbolistas con gritos y vitoreos constantes.

El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, emocionado antes del partido de despedida de Lionel Messi entre Argentina y Benín en el Estadio Monumental de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, el 6 de octubre de 2026. Manuel Cortina - LA NACION

Una vez dentro del campo de juego, Messi permaneció acompañado por sus hijos durante la ceremonia previa al encuentro. Primero sonaron las estrofas del Himno de Benín y posteriormente llegó el turno del Himno Nacional Argentino.

Fue allí cuando las cámaras volvieron a detenerse en el astro del fútbol. Mientras Thiago, Mateo y Ciro vivían el momento junto a él con alegría, Messi se mostró visiblemente emocionado y por momentos pareció contener las lágrimas. Al finalizar el momento protocolar, volvió a acercarse a los tres y los despidió con otro afectuoso abrazo antes de que comenzara el partido.

La familia de Lionel Messi en el campo de juego (Foto: X)

La escena también fue seguida atentamente desde uno de los palcos por todos los familiares del clan Messi. Entre quienes lo acompañaron estuvieron su esposa, Antonela Roccuzzo; Celia Cuccittini, madre del futbolista; su hermana, María Sol Messi; sus sobrinos y Patricia Blanco, la madre de Antonela.

Este partido es uno de los más emotivos para el futbolista, no solo por ser el último con la albiceleste, sino porque llega a tan solo un mes de haber perdido a su padre, Jorge Messi. Este triste momento personal fue lo que lo llevó a tomar la decisión de poner fin a su carrera en el seleccionado, un lugar por el cual su padre lo admiraba profundamente y lo había incitado a jugar su último mundial en 2026.