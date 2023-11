escuchar

Desde su arribo como jugador al Inter Miami, Lionel Messi se mostró muy a gusto y no dudó en presentarse en cada evento organizado por el club. Tanto es así que visitó a los niños que forman las inferiores del club y les mostró su octavo Balón de Oro, que recibió el pasado 30 de octubre. El detalle del momento fue la reacción de dos de sus hijos, que forman parte del plantel.

La familia Messi está más que adaptada a su vida en Miami. El clan se instaló en agosto pasado previo al debut de Lionel en el equipo. Y no solo él se vistió de rosa: los tres pequeños también se calzaron la camiseta en los equipos de las diferentes categorías. En diversas ocasiones, tanto el capitán argentino como su esposa fueron captados en las tribunas alentando a los pequeños. Dado a la cercanía que los une con el Inter, además de lo laboral, no fue sorpresa que el astro del fútbol aceptara una especial invitación.

Familia de Oro: Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro acompañaron a Leo Messi en la entrega del Balón de Oro Instagram @antonelaroccuzzo

El jueves por la tarde, tras su regreso a Estados Unidos desde Francia, donde se realizó la entrega del Balón de Oro, Messi visitó la sede del Inter Miami al momento que los equipos de las inferiores entrenaban. Con el valorado premio, el jugador se mostró muy feliz caminando por las instalaciones del lugar, saludando a cada niño presente y no dudó en posar para todas las fotos que le pidieron.

También se fotografió con Thiago y Mateo, por supuesto siempre con el Balón de Oro. Lo cierto es que luego de un recorrido por el lugar, todos los presentes posaron para una foto grupal que se viralizó en redes sociales por la alegría que transmite, dado los ilusionados rostros que mostraron los niños.

Sin embargo, entre el gran número de niños que posaron se destacaron los dos hijos del rosarino. ¿El motivo? Es que a diferencia de sus compañeros, los dos herederos no sonrieron. Se puede observar a Mateo posando detrás de su padre, sin mirar hacia la cámara y con un gesto serio, como observando algo que pasaba detrás de escena. Mientras que Thiago sí mira hacia el foco correspondiente, pero lo hizo sin mostrar alegría por el momento.

Sin embargo, el gesto del mayor de los hijos de Antonela y Lionel no es desatinado al recordar que el propio jugador había revelado que el pequeño es un tanto introvertido y tiene una postura especial ante la fama de él. “Thiago no quiere saber nada con ser ‘hijo de Messi’, no le gusta”, contó en diálogo con Migue Granados en Olga.

Los gestos de Thiago y Mateo se llevaron toda la atención en la foto grupal en Inter Miami (Foto Twitter @AtaqueFutbolero)

Lo cierto es que el 10 hizo vivir un momento más que especial a todos aquellos niños, que como millones de personas tienen el sueño de poder conocer personalmente al considerado mejor jugador del mundo.