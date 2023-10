escuchar

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más populares del mundo. Además de ser la esposa de Lionel Messi, capitán de la selección argentina que ganó en diciembre su tercer mundial en Qatar y que este lunes obtuvo su octavo Balón de Oro, la rosarina capta la atención de millones de personas a través de sus redes sociales.

Como era de esperar, durante el evento del año, el cual reconoce al mejor jugador del mundo, las cámaras no solo enfocaron al capitán de la albiceleste, sino también a la madre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quien deslumbró con su outfit total black: vestido negro ajustado al cuerpo, con una abertura en la pierna izquierda y con detalles en dorado. El mismo dejó ver un hombro descubierto, mientras que el único bretel sujeto, también incluyó brillos en dorado y plateado.

Antonela Roccuzzo Instagram: @antonelaroccuzzo

El look lo completó con una pulsera color oro y un par de aros con brillos, mientras que su cabello lo lució con flequillo abierto y un rodete alto. En lo que respecta a sus pies, se vistió con un par de zapatos con plataforma y tacos aguja ancha, también en negro. Por último, optó por una mini cartera tal cual la tonalidad de su atuendo.

Antonela Roccuzzo Instagram: @antonelaroccuzzo

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene 37.4 millones de seguidores, Roccuzzo compartió un posteo donde se la ve posar desde el baño con una bata blanca y poniéndose los accesorios mientras los estilistas terminaban de prepararla. “Getting ready with @tiffanyandco”, (Preparándose con @taiffanydyando, en español).

En cuestión de unas pocas horas, la esposa del astro argentino no solo recibió casi un millón de likes sino miles de comentarios. Entre estos, se destacaron algunos irónicos como: “Esta señora para mí tiene bigotes. Respeto al capitán muchachos”; “Buenas Antonela, Messi ya tomó la siesta?”; “A la esposa de Messi no se la mira”; “Nadie le falte el respeto a la mujer del 10″; “Acá no se mira”, contestaron.

Por otra parte, la influencer también utilizó sus historias para dejar registro de aquel momento especial. Además de postear algunas de las fotos de la velada en familia, también publicó un video donde la maquillan.

El total black no fue solo para ella, sino también para Messi y sus hijos, quienes vistieron trajes negros con camisas blancas -sin corbatas ni moños-. A diferencia de su padre, que lució unos mocasines, los pequeños optaron por unas zapatillas blancas.

Los outfits de la familia Messi para la entrega del Balón de Oro 2023 (AP Photo/Michel Euler) Michel Euler - AP

Pero los looks de la familia no fueron los únicos que se llevaron los elogios de los usuarios. Al terminar la entrega del Balón de Oro, Anto utilizó la red social para dedicarle una contundente frase a “La Pulga” luego de ser el gran protagonista de la noche. “¡Felicitaciones amor @leomessi! ¡Seguí haciendo historia, te mereces todo y más! Estamos súper orgullosos de vos. Te amamos”, escribió en la descripción de la publicación en la que seleccionó dos imágenes, una de los cinco como familia y otra del gran protagonista de la noche con premio en mano.

Algunos famosos también le dedicaron algunas palabras bajo el mismo posteo. “¡Qué alegría! ¡Hermosos todos!”, comentó Luisana Lopilato; “Reina absoluta!”, dijo Karina Iavícoli; “Para Messi no tengo palabras. Es respeto, admiración... por eso todo se merece. Pero hay que hablar de la familia que tienen. Es hermoso verlos juntos”, añadió Paula Bernini.