Lionel Scaloni, finalista de los premios The Best: compite con dos entrenadores consagrados

escuchar

El director técnico argentino Lionel Scaloni, campeón mundial con la selección nacional en el Mundial Qatar 2022, está entre los tres candidatos que quedaron en la terna de los premios The Best que definirá al mejor DT del año. Comparte la candidatura con Carlo Ancelotti, del Real Madrid, y Pep Guardiola, del Manchester City.

La confirmación del conductor del equipo nacional como finalista de los premios The Best llegó luego de la nominación de Emiliano “Dibu” Martínez en la terna final de mejor arquero de la temporada pasada. El entrenador argentino ganó tres títulos con la selección: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo. Todavía, el ideólogo de la Scaloneta no logró acordar su nuevo contrato con la AFA, con miras al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Su relación con el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, debe terminar de aceitarse, pero hay confianza en que se concretará la extensión del vínculo para un segundo ciclo.

El premio The Best fue creado por la FIFA en 2016 y reconoce a futbolistas de todo el mundo, como a entrenadores y arqueros. También elige el mejor gol del año. Los argentinos que entraron en la lista de posibles en esta edición, además de los ya confirmados Scaloni y Martínez, son el capitán Lionel Messi y el delantero Julián Álvarez.

Scaloni con la Copa del Mundo y vestido como en sus épocas de Sub 20 Aníbal Greco - LA NACIÓN

Estos galardones se conceden a las figuras más destacadas en las distintas categorías tras los votos emitidos por sendos jurados internacionales, compuestos por los entrenadores actuales de las selecciones femeninas y masculinas (uno por equipo), las capitanas y los capitanes actuales de las selecciones femeninas y masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com. En las Reglas de adjudicación de los premios se explican con detalle los procedimientos de votación y adjudicación.

Este viernes se conocerán los finalistas de las categorías The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA y del premio Puskas de la FIFA. El lunes 27 de febrero se difundirán todos los ganadores de los premios The Best 2022 en la ceremonia que tendrá lugar en París. En este contexto, Lionel Messi pelea por ser el mejor jugador del año 2022 y alzarse con la coronación más grande en los premios The Best de la FIFA. Allí, está mano a mano con su compañero y rival en la final del Mundial, Kylian Mbappé. Otros nombres que entrarán en la pulseada serán Karim Benzema (Real Madrid); el prodigio noruego Erling Haaland (Manchester City); el croata Luka Modric (Real Madrid) y el ex River Julián Álvarez ( (Manchester City).

Los nominados del resto de las categorías:

Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (España - FC Barcelona), Debinha (Brasil - North Carolina Courage), Jessie Fleming (Canadá - Chelsea), Ada Hegerberg (Noruega - Lyon), Sam Kerr (Australia - Chelsea), Beth Mead (Inglaterra - Arsenal), Vivianne Miedema (Países Bajos - Arsenal), Alex Morgan (Estados Unidos - Orlando Pride y San Diego Wave), Lena Oberdorf (Alemania - Wolfsburgo), Alexandra Popp (Alemania - Wolfsburgo), Alexia Putellas (España - FC Barcelona), Wendie Renard (France - Lyon), Keira Walsh (Inglaterra - Manchester City y FC Barcelona) y Leah Williamson (Inglaterra - Arsenal).

Aitana Bonmatí (España - FC Barcelona), Debinha (Brasil - North Carolina Courage), Jessie Fleming (Canadá - Chelsea), Ada Hegerberg (Noruega - Lyon), Sam Kerr (Australia - Chelsea), Beth Mead (Inglaterra - Arsenal), Vivianne Miedema (Países Bajos - Arsenal), Alex Morgan (Estados Unidos - Orlando Pride y San Diego Wave), Lena Oberdorf (Alemania - Wolfsburgo), Alexandra Popp (Alemania - Wolfsburgo), Alexia Putellas (España - FC Barcelona), Wendie Renard (France - Lyon), Keira Walsh (Inglaterra - Manchester City y FC Barcelona) y Leah Williamson (Inglaterra - Arsenal). Mejor jugador: Julián Álvarez (Argentina - River Plate y Manchester City), Jude Bellingham (Inglaterra - Borussia Dortmund), Karim Benzema (Francia - Real Madrid), Kevin De Bruyne (Bélgica - Manchester City), Erling Haaland (Noruega - Borussia Dortmund y Manchester City), Achraf Hakimi (Marruecos - París Saint-Germain), Robert Lewandowski (Polonia - FC Bayern Múnich y FC Barcelona), Sadio Mané (Senegal - Liverpool y Bayern Munich), Kylian Mbappé (Francia - París Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina - París Saint-Germain), Luka Modric (Croacia - Real Madrid), Neymar (Brasil - París Saint-Germain), Mohamed Salah (Egipto - Liverpool) y Vinícius Junior (Brasil - Real Madrid).

Jude Bellingham (Inglaterra - Borussia Dortmund), Karim Benzema (Francia - Real Madrid), Kevin De Bruyne (Bélgica - Manchester City), Erling Haaland (Noruega - Borussia Dortmund y Manchester City), Achraf Hakimi (Marruecos - París Saint-Germain), Robert Lewandowski (Polonia - FC Bayern Múnich y FC Barcelona), Sadio Mané (Senegal - Liverpool y Bayern Munich), Kylian Mbappé (Francia - París Saint-Germain), Luka Modric (Croacia - Real Madrid), Neymar (Brasil - París Saint-Germain), Mohamed Salah (Egipto - Liverpool) y Vinícius Junior (Brasil - Real Madrid). Premio Puskas al mejor gol: Mario Balotelli (Italia): Adana Demirspor-Goztepe (22 mayo 2022); Amandine Henry (Francia): FC Barcelona - Lyon (21 mayo 2022); Théo Hernández (Francia): AC Milan - Atalanta (15 mayo 2022); Alou Kuol (Australia): Irak - Australia Sub 21 (4 junio 2022); Kylian Mbappé (Francia): Argentina - Francia (18 diciembre 2022); Francisco González Metilli (Argentina): Central Córdoba - Rosario Central (1 agosto 2022); Marcin Oleksy (Polonia): Warta Poznan - Stal Rzeszów (6 noviembre 2022); Salma Paralluelo (España): FC Barcelona - Villarreal (2 abril 2022); Dimitri Payet (Francia): Marsella - PAOK Salónica (7 abril 2022); Richarlison (Brasil): Brasil - Serbia (24 noviembre 2022) y Alessia Russo (Inglaterra): Inglaterra - Suecia (26 julio 2022).

El gol de Metilli, nominado al Premio Puskas

LA NACION

Temas Lionel Scaloni