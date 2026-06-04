Los argentinos que emigraron a Kansas, deleitan con su propuesta low cost y avisan a los que irán al Mundial: “Hay que estar preparado”

Isolina de la Vega y Darío Jerez llegaron a Kansas, Estados Unidos, a cuatro días de haberse casado en Tucumán, su provincia natal. Aquel 22 de marzo de 2022, con sus valijas en mano y la esperanza de encontrar “un futuro mejor”, la pareja empezó a planificar lo que terminaría siendo un drástico cambio en su vida: adaptarse a un nuevo país, a su idiosincrasia y encabezar un proyecto gastronómico llamado Los Hornos, que ofrece un menú con sello argentino.

Establecidos en la ciudad que hoy tiene a la selección argentina como un visitante de lujo, Isolina, quien dedicó gran parte de su vida a la gastronomía, y Darío, corredor inmobiliario, pusieron la mira en un local a 20 minutos del centro de Kansas y, a los seis meses de haber llegado, plantaron definitivamente bandera en suelo estadounidense.

Isolina y Darío están casados y decidieron invertir en Kansas, la ciudad donde se hospeda la selección argentina para el Mundial

“Kansas no es turístico, la gente no tiene idea dónde queda hasta ahora que pasó lo del Mundial. La ciudad es hermosa y la gente super amable, eso nos sorprendió mucho. Tenés muchas actividades, por ejemplo si vas para el centro te vas a encontrar con bares, edificios grandes. La única diferencia con otra ciudad como Miami es que acá se corta todo más temprano”, indicó Isolina, en diálogo con LA NACION, mientras comienza a palpitar lo que será el “encuentro argentino”, un evento a desarrollarse el 14 de junio, dos días antes del debut contra Argelia, para reunir a los hinchas y turistas de todo el mundo.

En cada una de sus intervenciones, Isolina remarca la bondad de los habitantes de esta ciudad de 516 mil habitantes que será el punto de partida de la ilusión argentina. Recuerda los primeros pasos cuando alquiló el local gastronómico, al cual le debió inyectar la impronta y el sacrificio necesario para convencer a los nativos de cambiar su menú diario por un sándwich de milanesa completo.

“Nos pasaba como a muchas personas que era muy difícil progresar en el país. Ni hablar de la economía y la seguridad. Es por eso que vinimos a buscar otras oportunidades. Otra calidad de vida”, destaca sobre una decisión que maduró con su esposo hace cuatro años.

Los Hornos, el restaurante argentino en Kansas

Conocedores de cada uno de los recovecos de la ciudad, De La Vega brindó algunos detalles de cómo es manejarse por Kansas hoy en día, sin poder ni imaginarse lo que será la fiebre mundialista en las jornadas previas al 16 de junio.

“Nuestro restaurante está a 17 minutos del hotel donde concentran los jugadores. Desde ahí, a la cancha, hay aproximadamente 20 minutos de distancia. Hay muchos medios de transporte, la ciudad se está preparando, pero lo que recomendamos, en la medida de lo posible, es el alquiler de un auto por las distancias largas entre un lugar y otro. Un Mundial modifica todo, hay que estar preparado y los argentinos no somos muy puntuales”.

Cuánta plata se gasta por día en Kansas

Conocedora del rubro gastronómico y de cómo rebuscárselas en épocas de vacas flacas, Isolina analizó el panorama y, desde su punto de vista, contó cuáles pueden ser las variantes para un plan “gasolero”. De la misma forma, aseguró que Kansas es para todo tipo de bolsillo y quienes tengan un estilo más derrochador, tendrán una experiencia a la altura.

“En una cadena de supermercado podes comprar un pollo al spiedo con ensalada y gastás 10 dólares; si querés algo más rápido y sencillo comprás salchichas para hacer panchos y gastas entre 3 y 4 dólares”, ejemplificó sobre dos menús diferentes que se encuadran dentro de un plan más austero. “Recomiendo que utilicen las aplicaciones de los negocios donde hay muchos cupones de descuento, por ejemplo: una pizza grande te puede costar 9 dólares”, manifestó sobre las opciones low cost.

Isolina y Darío emigraron de Tucumán a Kansas en 2022

Por su parte, en el local que montó con su esposo, los precios no distan demasiado de los anteriores. Las famosas empanadas de carne cortada a cuchillo, jamón y queso y una alternativa vegana de choclo cuestan 4,70 dólares por unidad.

Para quienes deseen comer al paso se ofrecen sándwich de milanesa completo -jamón, queso y huevo- a 15 dólares; choripanes, 12. Quienes tengan paladares exigentes podrán pedir una milanesa napolitana a 20 y la parrillada a 40.

Los roles en Los Hornos se dividen entre la atención al cliente de Isolina, quien maneja el idioma inglés de manera fluida y Darío, quien está a cargo de la cocina. Mientras su ilusión se basa en poder cocinarles a los jugadores de la selección, la protagonista de esta historia relató cuando tuvieron la oportunidad de agasajar a los jugadores del Inter Miami, quienes jugaron de visitante contra el Kansas City en anteriores temporadas.

El sueño de Isolina y Darío es poder cocinarle a Leo Messi Charlie Riedel - AP

“Llegamos en dos oportunidades: cuando el ”Tata" Martino fue DT en 2024 y Mascherano en 2025. Fue una felicidad enorme. Es un gran esfuerzo que hacemos para poder llegar a ellos y estemos más cerca de Leo Messi que es nuestro ídolo", subrayó, a la espera de que la tercera sea la vencida y el propio capitán de la selección pueda probar algún plato del menú.