Los atletas viajarán, pero sigue los chispazos: duro comunicado del Comité Olímpico Argentino contra Inés Arrondo, la secretaria de Deportes

A 58 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, la Argentina vive un enfrentamiento entre los organismos reguladores del deporte propio de otros tiempos y que parecían haber quedado en el olvido. El conflicto tomó carácter público y el Comité Olímpico Argentino (COA), la Secretaría de Deportes de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) defienden sus intereses. Mensajes acusatorios, comunicados y hasta llamados fueron algunas de las vías elegidas para darle cada vez mayor volumen a un conflicto que guarda sus misterios, pero que deja al descubierto viejas heridas y pases de facturas. Los perjudicados, claro, son los mismos de siempre: los deportistas. Esta vez, los del atletismo, pero fue un lugar que ya les tocó ocupar a representantes de otras disciplinas. Incluso, hasta llegó a afectar con coletazos inesperados a ex campeones olímpicos, como los ciclistas Juan Curuchet y Walter Pérez.

Mientras los atletas acudían al Teatro Colón para realizarse la prueba de hisopado para poder viajar este jueves rumbo al Sudamericano de Guayaquil junto al influencer Santiago Maratea (que consiguió apoyo económico por las redes sociales para solventar el viaje), dentro de las oficinas los mensajes privados y llamados alimentaban el conflicto político. La relación entre el COA y la Secretaría de Deportes atraviesa un momento de enconos, mientras una selección de deportistas que intenta competir se ilusiona con el campeonato y necesita de los resultados.

El caso de la delegación argentina que viaja al Sudamericano tuvo visibilidad la última semana, ante la posibilidad de que fuesen a competir menos atletas que los que se preveía, de acuerdo con la idea del Enard. No son los tiempos de otrora, cuando percibía ingresos del 1% de un impuesto a la telefonía celular para fortalecer el crecimiento del deporte, por una ley instrumentada en 2009 y que se modificó durante el mandato de Mauricio Macri. Ante el problema económico, entró en la acción el conocido influencer Maratea, que convocó con un pedido a sus seguidores (depositar 22 o 100 pesos en la cuenta bancaria de una de las atletas, Florencia Lamboglia), y así reunió en pocas horas $ 10,5 millones, dinero necesario para tener un vuelo chárter en el que viajaran todos (en total, 50 atletas y 10 entrenadores).

Santiago Maratea, el influencer que logró lo que los organismos deportivos y el Estado no: conseguir un chárter por menos dinero y los fondos para que viajaran los 50 atletas a Guayaquil.

Sobrevino un carrusel de acusaciones, que tuvo un nuevo signo de rispidez este miércoles, cuando el COA emitió un comunicado muy especial: “El Comité Olímpico Argentino lamenta y repudia los dichos y procederes de la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, que agravian a nuestra institución y que además pretenden descalificar, silenciar y amedrentar a varios referentes gloriosos e intachables de nuestra reciente historia deportiva”. El texto lleva las firmas del presidente de la entidad, Gerardo Werthein; la vicepresidente primera, Alicia Masoni de Morea, y el secretario general, Mario Moccia.

Entre deportistas, la plana mayor del Comité Olímpico Argentino: la vicepresidente Alicia Masoni de Morea, el presidente Gerardo Werthein (centro) y el secretario Mario Moccia (derecha). Ignacio Sanchez - LA NACION

Si bien los agravios no trascendieron, se supo que Pérez y Curuchet habían salido públicamente en defensa de los atletas perjudicados y ambos habrían recibido “mensajes agresivos” de Arrondo vía WhatsApp. Pérez lo contó por Radio Continental: “Estoy acongojado con lo que está pasando. Después de hablar en una nota, recibo un mensaje intimidatorio de parte de Arrondo. Me injuria, dice que mentí. Nunca me había pasado. Era un mensaje personal para mí. El COA salió a respaldarme con el comunicado”.

Werthein con Juan y Gabriel Curuchet; el dirigente proveniente del ámbito de la equitación fue jefe de misión en Pekín 2008, cuando comenzaron sus intensos vínculos con atletas olímpicos. Archivo

Los mensajes se habrían producido luego de que los ciclistas dorados en Pekín 2008 y el gimnasta Federico Molinari expresaran sus pensamientos sobre lo ocurrido con la selección de atletismo, la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), el Enard y el Sudamericano. Curuchet dijo en Infobae sobre Arrondo: “Que no haga política con el deporte y se dedique a gestionar y a cuidar a los atletas. [...] Acá el primer responsable de lo que pasó es la Confederación de Atletismo, que les dijo a todos que iban a viajar, cuando ésa no es la forma de actuar, y después está la Secretaría de Deportes, que se pone a criticar al Comité Olímpico y al Enard”, apuntó. Su compañero olímpico Pérez añadió: “Puedo decir que me sentí intimidado. Fue un mensaje intimidatorio e injurioso y siento que lo que intentó es cortarme la libertad de expresión”.

El sábado, Arrondo, en una entrevista con el diario Olé, había señalado: “Nosotros ofrecimos a la Confederación Argentina de Atletismo cubrir los gastos de los atletas que no entraban en la nómina que se quiere establecer desde el Enard. Lo que pasa es que por los mecanismos que tenemos no llegaríamos con los tiempos para atender la situación en dos o tres días. Se avisó de esto sobre la fecha”.

Inés Arrondo, secretaria de Deportes de la Nación, en conflicto con el COA y el Enard.

“La postura nuestra es que tiene que viajar la delegación que se está preparando para la instancia sudamericana y tiene la calificación para competir en esa instancia. Ésa es nuestra posición, la posición de la línea del Estado, de la Secretaría de Deportes. [...] El Enard está creado para atender las necesidades del alto rendimiento del país. A través de él tenemos que resolver estas cuestiones, lamentablemente. Lo que pasa es que es insólito que el Comité Olímpico Argentino esté diciendo que no, que no viaja la totalidad de los atletas”, finalizó la funcionaria, ex integrante del seleccionado argentino de hockey sobre césped.

La CADA volvió a mantener el silencio, pero sus atletas viajarán. Este jueves despegará el avión privado que transportará a la delegación rumbo a Guayaquil. A un Sudamericano que iba a realizarse en algún momento tenía por sede a Buenos Aires (la ciudad se dio de baja por la pandemia) y que seguramente no habría desatado problema alguno, por no haber viaje por medio. Pero ante la suspensión y cambio de sede a causa de las condiciones sanitarias, se abrió un frente de tormenta que promete nuevos capítulos. La falta de financiamiento y la escasez de recursos en comparación con otras épocas reinstalan en el escenario político rencillas no tan lejanas. Y como sucedió tantas veces, son los deportistas los que quedan en medio de situaciones incómodas y desgastantes.

Daniel Jacubovich, director general del Enard.