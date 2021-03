Los ganadores de River: Jonatan Maidana (el líder) y Agustín Palavecino (la promesa) presionan para consolidarse

Jugar al misterio ya es un clásico en los guiones de Marcelo Gallardo. Sorprender con variantes inesperadas en los momentos de mayor tensión se volvió una costumbre. Esa famosa carta volvió a aparecer: el experimentado Jonatan Maidana y el joven Agustín Palavecino fueron desde el arranque en el 1-1 con Boca en la Bombonera. Y ambos terminaron siendo los grandes ganadores de un River que no tuvo un buen partido y continúa buscando su rumbo en un andar irregular.

A los 35 años, para Maidana fue el 279° partido oficial en el club y el retorno al equipo titular. A los 24, para Palavecino se trató del quinto juego y el primero en el once inicial. Lejos estuvieron de mostrar nervios o inseguridades. Todo lo contrario. El defensor central demostró por qué Gallardo lo aceptó en el plantel y el mediocampista tuvo pinceladas de ese juego que tanta falta le hace a River.

“Maidana es el típico jugador que sabe de qué se tratan estos partidos”, había sentenciado el Muñeco en la previa. Y tenía razón: el tiempo no parece haber pasado tras dos años en México. Con su temple tan característico, fue uno de los puntos más altos con firmeza en la marca, precisión con el balón y liderazgo para ordenar la línea de fondo del 4-3-3.

Según los datos de Opta, terminó el clásico con 89,3% de efectividad en pases (42/47, el más preciso del equipo), tres balones completos de cinco jugados, todos los duelos de pelota ganados (dos en el suelo y uno aéreo), tres despejes, tres recuperaciones, dos entradas, ninguna falta y solo cinco pérdidas. Una tarea destacada para el guerrero que solo había sumado 45 minutos contra Argentinos Juniors.

Jonatan Maidana fue titular y volvió a demostrar su solvencia en la zaga de River Fotobaires

“Estoy contento por haber vivido un partido que no se da todos los días. Traté de disfrutarlo. Por lo parejo que fue, el empate estuvo bien. Habíamos arrancado bien, con tenencia. Y ellos buscaban una equivocación nuestra para una contra y así se dio el penal. Pero nos repusimos y conseguimos el empate. No se perdió y tenemos que pensar en lo que viene”, comentó Maidana. ¿Qué dijo Gallardo de él? “No tenía ninguna duda de que iba a jugar como en cada entrenamiento. Con esa mentalidad y disposición”.

A su vez, en su debut como titular, Palavecino fue una carta interesante. Comenzó por la izquierda como rueda de auxilio de Enzo Pérez y por momentos flotó para ser el hilo conductor del equipo. Antes del juego, el Muñeco había valorado su “técnica, panorama y creatividad para asociarse” y apuntó la necesidad de sumar su fútbol tras la ida de Ignacio Fernández. Eso buscó con su ingreso. Un volante mixto con ida y vuelta, visión de juego, dinámica y llegada al arco rival.

Así llegó el 1-1. En un centro de Fabrizio Angileri, el ex mediocampista de Platense y Deportivo Cali apareció como delantero para estampar un cabezazo que nunca olvidará. ¿La particularidad? Los dos iban a ser reemplazados antes de la jugada. “Estoy muy contento por el gol. Intuí que Fabrizio iba a tirar el centro y fui hacia atrás. Me tiré y no vi cuando la pelota entró, quedé para el costado. Escuché el grito de mis compañeros”, comentó Palavecino, y agregó: “Entrenamos esperando la oportunidad y cuando te toca tenés que estar listo. Gallardo me pidió que lo ayude a Enzo, que me junte con De La Cruz y que arme juego con Carrascal”.

Mientras sigue vivo el recuerdo de las pinceladas de Exequiel Palacios y Nacho Fernández, el joven de 24 años es la gran apuesta del 2021 para potenciar el nivel futbolístico de un River en formación. Según Opta, fue el jugador con más disputas de balón y ganó ocho de 16. Además, tuvo 67,6% (25/37) de efectividad en pases y sumó cuatro quites con posesión, tres recuperaciones, dos despejes, dos intercepciones, un centro al área bueno, una asistencia de tiro y el remate del gol.

Maidana y Palavecino. El histórico emblema. El jugador a explotar. Los dos ingresos de Gallardo para jugar ante Boca sumaron mucho terreno para ganarse un lugar en el once inicial.