Hay veces que los padres logran inculcarles a sus hijos su misma pasión por un equipo, por un deporte o por una carrera. El hecho de compartirla genera una conexión especial —o una exigencia extrema, dependiendo del caso— y puede ser de ayuda para los menores a la hora de pensar en los planes a futuro y perfilarse como profesionales. Sin embargo, no siempre alcanza con el deseo, sino que también es necesario tener condiciones y talento y, sobre todo, trabajar duro. Todos estos puntos se combinan en Dante y Nicola, los mellizos de Manu Ginóbili, quienes a los 16 años deslumbran con sus habilidades como basquetbolistas y hasta tuvieron a una estrella de la Generación Dorada dándoles el visto bueno.

Nacidos el 16 de mayo de 2010, Dante y Nicola son los hijos mayores de Ginóbili y Marianela “Many” Oroño y tienen un hermano menor, Luca, de 12 años. Los adolescentes cursan sus estudios en el Saint Mary’s Hall, un colegio privado de San Antonio, Texas, y ambos fueron elegidos para jugar en Barons, el equipo de básquet de la institución. Y si bien es cierto que llevan el deporte en la sangre, también demostraron que heredaron el talento de su padre.

Los mellizos de 16 años de Manu Ginóbili juegan al básquet para los Barons de Saint Mary’s Hall, el colegio al que asisten en San Antonio (Foto: Instagram @uncconventional)

En un video que compartió la cuenta de Instagram @uncconventional, se pudo ver a los hermanos en acción durante un partido contra New Braunfels Christian Academy. Ambos tuvieron óptimos desempeños y sumaron de a dos y tres puntos durante el encuentro. Uno se lució con la camiseta número 14 y el otro con la 55, construyendo así su propia marca en el deporte en el que se interiorizaron literalmente desde su nacimiento.

Alejandro Montecchia felicitó a los hijos de Ginóbili por su partido (Foto: Instagram @uncconventional)

Las imágenes rápidamente se viralizaron y los usuarios no tardaron en elogiar a los jóvenes jugadores. “Están a full, los hermanos Ginóbili”; “Nos volvemos a ilusionar” y “Vamos todavía, mellis. ¡Felicitaciones!“, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación. Pero, sin duda, el que más llamó la atención fue el de Alejandro Montecchia, campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la selección argentina de básquetbol y estrella de la Generación Dorada. Comentó con emojis de aplausos, un fuego y una pelota de básquet y seguramente habrá identificado algunas cosas de su excompañero de equipo en sus hijos.

Manu Ginóbili desconcertó a todos al revelar por qué su anillo de casado es de goma y le costó 8 dólares

Semanas atrás, el exjugador de San Antonio Spurs estuvo en Otro día perdido (eltrece) y sorprendió a todos al contar que, en lugar de un tradicional anillo de oro o plata para reflejar su relación matrimonial con su esposa, usa uno de goma color negro que le costó ocho dólares. ¿El motivo? Como no podía jugar al básquet con el anillo que intercambió con su esposa en su boda el 10 de julio de 2004, se lo ponía adentro de la zapatilla y, tras ganar un partido “picante” de visitante, la patearon y la joya se perdió.

Manu Ginóbili reveló la insólita historia de su anillo de casado que usa

Cuando fue a contárselo, ella no se enojó, pero le pidió que usara algo para dejar en claro que era un hombre casado. Decidió que un anillo de goma que podía usar para ir al gimnasio y jugar al pádel era la mejor opción. “¡Es lo menos romántico que escuché en mi vida!”, lanzó Mario Pergolini, pero Manu Ginóbili le respondió: “Es lo que representa, no el material”.