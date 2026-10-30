Manu Ginóbili desconcertó a todos al revelar por qué su anillo de casado es de goma y le costó 8 dólares: “Es lo que representa”

Emanuel “Manu” Ginóbili lleva casi tres décadas junto a Marianela “Many” Oroño, la madre de sus tres hijos, Dante, Nicola y Luca. Superaron la distancia, el retiro del deporte profesional y construyeron un vínculo incondicional que solo se afianzó con el paso del tiempo. Sin embargo, hay una cuestión de pareja que se hizo pública en las últimas horas y que dejó sorprendidos a todos. ¿Qué pasó? El exbasquetbolista reveló el insólito motivo por el que usa un anillo de goma como alianza de casamiento.

El jueves 29 de octubre, Ginóbili estuvo en Otro día perdido (eltrece) y fue consultado por los anillos que tenía en la mano. Explicó que el de la derecha era para el sueño y el de la izquierda, el del casamiento. “La mujer se copó y dijo: ‘Si vas a usar el de dormir, usá el mío también’”, comentó Mario Pergolini, pero a Evelyn Botto le llamó la atención el diseño: “Es una alianza bastante particular; lo veo desde acá y parece el anillo del sueño”.

Manu Ginóbili y Many Oroño llevan 22 años de casados (Foto: Instagram @manuginobili)

Y es que, en lugar del tradicional color del oro y la plata, el anillo era negro. Y dicho y hecho, el invitado se lo sacó con facilidad, lo mostró a cámara y lo dobló, puesto que era de goma. Reveló que le costó ocho dólares y que lo usaba porque perdió el original, que tenía grabada la fecha de la boda, 10 de julio de 2004.

Manu Ginóbili mostró que usa un anillo de goma como alianza de casamiento (Foto: Captura de video)

“Incomprobable, pero me creyó”, sostuvo en referencia a la reacción de su esposa. Como no podía jugar al básquet con el anillo, se lo ponía adentro de la zapatilla y, tras ganar un partido “picante” de visitante, la patearon y luego se dio cuenta de que la joya ya no estaba. Pergolini le cuestionó por no haberlo guardado en un lugar, frente a lo que Ginóbili le explicó que “de visitante no tenés un lugar propio, está todo suelto, entonces lo escondía en el fondo de la zapatilla”.

Reconoció que tenía la esperanza de que al día siguiente lo encontraran, pero eso no sucedió y no le quedó otra que blanquearle la situación a su esposa. “Ni vuelvo”, advirtió Pergolini. ¿En serio? Yo zafé bastante bien", advirtió el deportista. ¿Cuál fue la reacción de ella? Le pidió que igualmente usara algo para dejar en claro que era un hombre casado, así que decidió que uno de goma que podía usar para ir al gimnasio y jugar al pádel era la mejor opción. “Este se va perdiendo muy seguido, pero comprás 10″, advirtió con total naturalidad.

Manu Ginóbili y su relación con su esposa Marianela Oroño

“¡Es lo menos romántico que escuché en mi vida!”, lanzó el conductor. “Es lo que representa, no el material”, se defendió el entrevistado. Acto seguido dijo que llevaba 24 años de casado, pero luego se corrigió y aclaró que eran 22. “Hice mal un cálculo. No pasa nada, después de los 20 años no pasa nada, hay confianza total. Me acuerdo de los aniversarios más que ella, así que en este caso también zafo”, sentenció.

Manu Ginóbili y Many Oroño se conocieron en 1997 cuando tenían 20 y 16 años (Foto: Instagram @manuginobili)

Ginóbili y Oroño se conocieron en 1997 cuando tenían 20 y 16 años, respectivamente. El deportista contó que empezaron con una relación a distancia y, si bien al principio solo los separaban algunos kilómetros, luego fue un continente. Él se mudó a Italia y ella, como todavía iba al colegio, lo visitaba ocasionalmente y pasaba allí los dos meses de verano. En el cuarto y último año en el país europeo, ella oficializó la mudanza y comenzaron una nueva etapa juntos y en el mismo lugar.