Los Leoncitos en el Mundial de la India: lo que esperan antes del debut frente a Egipto

Llegan sin competencia internacional, luego de un contexto de pandemia y atravesados por un episodio de malas gestiones, del cual buscaron quedarse con el lado positivo. Aferrados a su identidad, confiados en su juego y en busca de nuevas experiencias, el seleccionado sub 21 de hockey está en Bhubaneswar, en la India, para disputar el Mundial de su categoría. Bajo la tutela de Lucas Rey y Lucas Cammareri, este equipo de Leoncitos se muestran con hambre de gloria y ganas de quitarse esa espina por competir y dejar atrás algunos traspiés en su preparación.

Egipto será el rival del debut para los Leoncitos por el grupo D, este jueves 25 de noviembre, a la 1 de la madrugada de nuestro país (Star +). Por la segunda fecha, el viernes 26 (a las 11 hora argentina), enfrentarán a Alemania -el equipo más ganador en la categoría con seis títulos-, y cerrarán la primera etapa el domingo (8.30 hora argentina) ante Pakistán. La selección participó de diez de las 11 ediciones que tiene la Copa del Mundo, fue campeón en 2005 en Rotterdam y medalla de plata en 2001.

“Nos tocó una zona bastante difícil. De Egipto no tenemos nada, pero por la pandemia no se jugó el torneo africano y no hay imágenes. Sí tenemos videos de Alemania que será nuestro segundo rival, y no tenemos de Pakistán”, señaló Rey, quien se consagró con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La clasificación para la cita mundialista, este año, se concretó teñida de malas gestiones. El equipo titular no logró participar del Panamericano en Santiago de Chile -torneo que otorgaba la clasificación- y debió viajar un equipo suplente a su disputa. Finalmente, el seleccionado alcanzó la final y así coronó un certamen con el pasaje. Pero ese episodio, que terminó en sonrisas argentinas, dejó en evidencia fallas estructurales y de organización del hockey nacional.

Sucedió que los Leoncitos y las Leoncitas viajaron en el mismo micro a Santiago de Chile para disputar el Panamericano Junior. Pero un caso de coronavirus obligó a aislar a ambos planteles y a reemplazarlos. Los equipos titulares fueron aislados durante siete días en un hotel y equipos de contingencia y cuerpos técnicos salieron al rescate. Si bien, lo ocurrido sacudió al mundo del palo y la bocha, en las entrañas de los Leoncitos, aprovecharon para unirse y fortalecerse.

“Lo tomamos con mucha naturalidad. Al tener el siguiente objetivo tan cerquita, no hubo mucho tiempo para lamentarnos, ya que una vez que regresamos empezamos a entrenar de nuevo, sabiendo que nos teníamos que preparar muchísimo más ya que tenemos un torneo mucho más exigente por delante”, describe a LA NACION Lucas Cammareri.

“Fue un golpe muy duro, pero nos fortaleció mucho más de lo que esperábamos y nos permitió trabajar la parte emocional. Dentro de todo lo malo, es un punto a destacar”, dijo Lucas Rey, días después de lo ocurrido a ESPN Hockey.

El plantel mundialista está integrado por Nehuen Hernando (Bs As), Agustín Cabaña Santi (Mendoza), Tadeo Mahon (Bs As), Tadeo Marcucci (Bs As), Facundo Zarate (Córdoba), Matteo Fernandez (Bs As), Bruno Stellato (Bs As), Lautaro Domene (Córdoba), Ignacio Ibarra (Bs As), Facundo Sarto (Bs As), Joaquín Kruger (Córdoba), Joaquín Toscani (Bs As), Ignacio Nardolillo (Tucumán), Francisco Ruiz (Bs As), Lucio Méndez Pin (Bs As), Bautista Capurro (Bs As), Gaspar Garrone (Córdoba) y Franco Agostini (Bs As).

Lejos de detenerse en lo ocurrido y cargarse de negatividad, el cuerpo técnico y los jugadores trabajaron en lo alcanzado, y buscaron consolidarse desde el juego. Toda la preparación rumbo a India fue un escenario cambiante. En un contexto de pandemia hubo protocolos por cumplir, con un plantel de más de 40 jugadores y falta de competencia. La tarea era confiar y, sobre todo, potenciar. En una categoría que sirve de experiencia, transición hacia la mayor y generación de vínculos, los dos entrenadores a cargo supieron manejar y buscaron unir al grupo pese al panorama general.

“Dentro de las posibilidades que tuvimos, creo que hicimos una muy buena preparación. Le pusimos mucha carga (técnica, física, táctica y mental) a cada entrenamiento buscando suplir la falta de competencia internacional”, dice Cammareri, y añade: “Creo que partimos de una base aceptable, pero que debemos trabajar muchísimo más para estar a la altura de las grandes potencias. Por supuesto que existe mucho potencial, pero corremos en desventaja respecto de los europeos en varios aspectos. Por ejemplo, que tienen competencia internacional desde que tienen 14 años”.

Tanto Rey como Cammareri conocen lo que es ser un jugador de selección. Ambos formaron parte de los Leoncitos (Rey fue subcampeón en 2001) y buscan transmitir tranquilidad y confianza para un grupo de jugadores jóvenes, cuyos siete de los convocados fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018- y con una visión mucho más federal y profesional respecto del deporte.

“Hoy en día, el jugador maneja muchas más herramientas que un junior de nuestra época. Asimismo creo que todavía necesitamos ajustar muchísimas cosas para que todo sea más profesional. Con solo un cambio bien específico el hockey argentino cambiaría radicalmente. Es imperioso que lo hagan”, explica Rey.

En misma sintonía se suma Cammareri, quien jugó dos Juegos Olímpicos con la mayor: “Creo que no cambió la mentalidad, sino que lo que cambió fue el hockey. Hoy es mucho más dinámico y eso lleva a que los métodos de entrenamiento acompañen a esa evolución del juego. Dentro de esa evolución aparece la suplementación, los trabajos en gimnasio, tener mejores condiciones de entrenamiento, etc.”

El seleccionado de hockey sub 21 de caballeros se impuso por 2 a 1 ante Canadá con dos goles de Bruno Stellato. Argentina aseguró un lugar en el Mundial de la categoría que se jugará en India y este sábado 28 de agosto, además, disputará la final del Panamericano Junior.

-¿Qué caracteriza a este equipo?

-Rey: Tenemos jugadores que entendieron que para vestir la camiseta de Argentina hace falta mucho más que talento. Por eso, hicimos mucho hincapié en el compromiso, el esfuerzo, la dedicación y el respeto, por nombrar algunos de los valores que tratamos de bajarles a los chicos. Sumado a una cultura de entrenamiento acorde a un seleccionado. Se formó un grupo hermoso que se terminó transformando en un equipo y creo que eso es lo más importante. Se ve que están muy unidos tanto adentro como afuera de la cancha.

-Cammareri: Hablamos mucho con los chicos y tratamos de transmitirles algunas experiencias, pero siempre con equilibrio tratando también de que ellos experimenten su propio camino. Hablamos mucho de lo que significa ser jugador del seleccionado, la disciplina que tienen que tener, de cómo se debe entrenar para sostenerse y crecer para ser jugadores del seleccionado mayor que en definitiva que ese debe ser nuestro objetivo como entrenadores de este seleccionado sub 21. Y ellos escuchan, lo toman y se adaptan.

-Buscan avanzar y ganar en el torneo, y además, que los jugadores sumen experiencia en un Mundial, ¿Qué otros objetivos se planteó el equipo?

-Cammareri: El objetivo, además del competitivo que es ganar todo lo que se pueda, sería que estos chicos conozcan la competencia internacional, se midan con las potencias y ganen experiencias para ser jugadores proyectables al seleccionado mayor.