Luis de la Fuente: “El mejor partido de Lamine está por llegar en este Mundial”

Las selecciones de Francia y España están muy cerca de lograr la perpetuidad a nivel mundial. Conocen sus fortalezas y son conscientes de lo que pueden generar en sus rivales. Este martes, en el estadio Dallas, se enfrentarán por las semifinales de la Copa del Mundo, buscando clasificarse para la definición del próximo domingo, en Nueva Jersey (la otra semifinal, entre la Argentina e Inglaterra, será el miércoles en Atlanta). “Hemos ganado los dos últimos partidos a Francia con nuestro estilo“, sacó pecho el DT español, Luis de la Fuente.

El DT de España, Luis de la Fuente, confía en su equipo para vencer a Francia en las semifinales de este martes PAUL ELLIS - AFP

¿A qué vino esa sentencia táctica? Fue durante una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena SER, al analizar lo que puede ocurrir frente al poderío de Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y compañía. “Ellos están muy cómodos en la velocidad, así que tenemos que seguir proponiendo nuestro control. Sabemos que tenemos un hándicap: que nos exponemos demasiado. Tenemos una línea defensiva espectacular y tratamos de encontrar un equilibrio. Sabemos las fortalezas de Francia, pero tenemos que ser fieles. No morimos con nuestras ideas: si hay que cambiar algo, se cambiará“, dijo el técnico.

“Estar en semifinales en un Mundial es dificilísimo y muy duro. Todos los rivales son muy grandes y, como equipos, somos muy poderosos. El pase a la final está muy abierto”, valoró.

De la Fuente, de 65 años, que antes de conducir la selección mayor fue el encargado de varios equipos juveniles españoles, está convencido de que lo mejor de Lamine Yamal, la joya de Barcelona, está por aparecer. “El mejor partido de Lamine está por llegar en este Mundial”, sentenció. Y amplió sobre el atacante de sólo 19 años: “Está tremendamente motivado, no hay más que verle la cara. Tiene muchas ganas. Solo hay que pararle un poco la ansiedad porque no tiene que agobiarse. Es un proceso de experiencia y de madurez porque esto ya lo habrán vivido Mbappé o Haaland hace unos años. Él está en el proceso y lo hablamos mucho. Va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí a que termine el Mundial”.

Luis de la Fuente dándole instrucciones al joven Lamine Yamal; España sueña con llegar a la final del Mundial CARL DE SOUZA - AFP

El entrenador de La Roja (o La Furia) también se ilusionó con lo que pueda aportar Nico Williams, el jugador de Athletic Club de Bilbao, que llegó al Mundial con dificultades físicas y, encima, se lesionó en el cruce frente a España, en la etapa de grupos.

Nico Williams, en este Mundial, espera estar en condiciones para actuar ante Francia FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es el proceso que teníamos previsto. El otro día se vio que empezaba a tener soltura -dijo el DT español-. Necesitábamos en estos partidos el aspecto psicológico de los futbolistas. Cuando vienes con mucho tiempo de una lesión, lo que necesita el jugador es confianza. Los últimos entrenos de Nico han sido extraordinarios, con chispa y explosividad. Habrá que interpretar cuándo puede ser importante que juegue, pero está en perfectas condiciones. El otro día, Nico tenía muchas ganas porque vienen todos con muchísima ilusión en este Mundial. Hay jugadores que tienen esa energía y Nico es uno de ellos”.

Y dejó una frase para el final: “Nada se consigue en la vida sin esfuerzo, ni sacrificio, ni sin sufrir. La vida es sufrimiento, amigos. Es lo que pienso yo“.