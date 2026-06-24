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Ovnis en el Mundial: los mejores memes por la posible invasión alienígena durante Escocia vs. Brasil

Una insólita predicción sobre abducciones extraterrestres durante este esperado partido de la Copa del Mundo revolucionó las redes sociales; la comunidad digital respondió con una ola de creatividad humorística

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Ovnis en el Mundial: los mejores memes por la posible invasión alienígena durante Escocia vs. Brasil
Ovnis en el Mundial: los mejores memes por la posible invasión alienígena durante Escocia vs. BrasilIA

El cruce entre Escocia y Brasil, correspondiente al Mundial 2026, adquirió una dimensión inesperada a raíz de una profecía viral. Vó Bahiana, una clarividente brasileña con más de 24 millones de seguidores, aseguró que tuvo una visión recurrente sobre una invasión alienígena que ocurriría en el Hard Rock Stadium de Miami. La mujer afirmó que el evento culminaría con la abducción de figuras destacadas del fútbol, entre ellos Neymar y Vinícius Júnior.

La teoría de una abducción alienígena de una influencer brasileña que se viralizó
La teoría de una abducción alienígena de una influencer brasileña que se viralizó

Aunque la advertencia carece de sustento científico y ninguna autoridad oficial respaldó la veracidad de los hechos, el relato se propagó rápidamente en las plataformas digitales. La vidente describió escenas de “gritos, llanto, lágrimas y sufrimiento” en sus redes sociales, lo que alimentó el misterio en torno al encuentro deportivo. Este fenómeno fue amplificado por usuarios que vincularon, sin evidencias verificables, el supuesto suceso con profecías atribuidas históricamente a la mística búlgara Baba Vanga, algo que generó un caldo de cultivo perfecto para la viralización.

La respuesta de la audiencia no tardó en manifestarse a través del humor, donde la incertidumbre, combinada con la magnitud de un evento como el Mundial, sirvió como disparador para que miles de internautas poblaran X, TikTok e Instagram con montajes, bromas y memes irónicos. Mientras el ámbito deportivo se mantiene expectante por la recuperación física de estrellas como Neymar, la narrativa de los “ovnis” se consolidó como el espectáculo paralelo favorito de la jornada.

Los mejores memes de los ovnis en el Mundial

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