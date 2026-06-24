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Ovnis en el Mundial: los mejores memes por la posible invasión alienígena durante Escocia vs. Brasil
Una insólita predicción sobre abducciones extraterrestres durante este esperado partido de la Copa del Mundo revolucionó las redes sociales; la comunidad digital respondió con una ola de creatividad humorística
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El cruce entre Escocia y Brasil, correspondiente al Mundial 2026, adquirió una dimensión inesperada a raíz de una profecía viral. Vó Bahiana, una clarividente brasileña con más de 24 millones de seguidores, aseguró que tuvo una visión recurrente sobre una invasión alienígena que ocurriría en el Hard Rock Stadium de Miami. La mujer afirmó que el evento culminaría con la abducción de figuras destacadas del fútbol, entre ellos Neymar y Vinícius Júnior.
Aunque la advertencia carece de sustento científico y ninguna autoridad oficial respaldó la veracidad de los hechos, el relato se propagó rápidamente en las plataformas digitales. La vidente describió escenas de “gritos, llanto, lágrimas y sufrimiento” en sus redes sociales, lo que alimentó el misterio en torno al encuentro deportivo. Este fenómeno fue amplificado por usuarios que vincularon, sin evidencias verificables, el supuesto suceso con profecías atribuidas históricamente a la mística búlgara Baba Vanga, algo que generó un caldo de cultivo perfecto para la viralización.
La respuesta de la audiencia no tardó en manifestarse a través del humor, donde la incertidumbre, combinada con la magnitud de un evento como el Mundial, sirvió como disparador para que miles de internautas poblaran X, TikTok e Instagram con montajes, bromas y memes irónicos. Mientras el ámbito deportivo se mantiene expectante por la recuperación física de estrellas como Neymar, la narrativa de los “ovnis” se consolidó como el espectáculo paralelo favorito de la jornada.
Los mejores memes de los ovnis en el Mundial
los alienígenas después de abducir a ronaldo nazario: https://t.co/C11iC8Gpqm pic.twitter.com/1JMp8KnZIQ— 𝙀𝙡 𝙩𝙚𝙘𝙡𝙖 (@Tecladovich) June 24, 2026
Goles, Brujería, vikingos, peleas, Messi vs Cristiano y ahora EXTRATERRESTRES.— Peseteiro (@jpeseteiroDT) June 24, 2026
SEÑORES QUE MUNDIAL ESTAMOS TENIENDO. 🚬🚬 pic.twitter.com/75Vvch0uz8
Lo que ve el tipo que llegó del laburo y puso la transmisión de Brasil-Escocia pic.twitter.com/Tzyaqf1sSW— J🌦️rge (@stoydesbasatado) June 24, 2026
El pibe— Rafa 🧱 (@notrafalacoort) June 24, 2026
El pibe que apostó a +0.5 ovnis en el Escocia-Brasil pic.twitter.com/qc5vb2bETO
Ancelotti desde el banco viendo cómo lo abducen los aliens a Neymar pic.twitter.com/oWHVa10Uj5 https://t.co/Ez7zWYggGb— Luli (@lulistone12) June 24, 2026
Too tired to stay up until 1am for Scotland vs Brazil but there might be an alien invasion at any point pic.twitter.com/P8I4iUoNsr— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) June 24, 2026
Cuándo Neymar desaparezca en medio del partido pic.twitter.com/c4hXEY9tWf https://t.co/VWHH1K8kkV— Randall 🇺🇦 (@NachoGandiglio) June 24, 2026
La vidente brasileña cuando le pregunten por los extraterrestres pic.twitter.com/LZOsQxFsoA— Fede (@fedepiri_) June 24, 2026
Ancelotti vendo o Endrick ser abduzido no Brasil x Escócia pic.twitter.com/CgK68gC5gK— Flamengo em Baixa Qualidade (@Fla100Qualidade) June 24, 2026
Neymar durante el cooling break:pic.twitter.com/pi67FdNgwf https://t.co/OJ12rBLlNL— Jeffo (@JeffoConDobleF) June 24, 2026
Messi: doblete— Snow (@TinchoSnow_) June 24, 2026
Mbappé: doblete
Haaland: doblete
CR7: doblete
La subtrama de Neymar amistándose con un alienígena durante la abducción:pic.twitter.com/k4KuJAkY1q
“No puedes celebrar el gol de una selección que no es tuya”— Esquizofrénico Che 🦇 (@esquizoche) June 24, 2026
Yo celebrando el gol de Haití contra Marruecos: pic.twitter.com/REz4kCMqcf
HAITÍ METIÓ GOL Y YA ME CAGÓ EL PRODE AL MINUTO 10 DEL PRIMER TIEMPOpic.twitter.com/uV1YKI7NEd— Noe (@Noe07_) June 24, 2026
Hay gol de Haiti (le puse 3-0 para Marruecos) pic.twitter.com/vBy5BXBZJE— PatoXeneize 𓆰𓆪 🇸🇪 (@PatoXeneizee_12) June 24, 2026
"Como vas a gritar el gol de otra selección?"— 𝐁𝐚𝐫𝐠𝐲𝐞𝐫_𝟎𝟒 🇦🇷 (@Bayer04_Argento) June 24, 2026
Yo en mi pieza gritando el gol de Haití contra Marruecos (ya quedaron afuera)(Me cagaron el prode) pic.twitter.com/fhgS6cOPEA
GOOOOOOOL DE HAITÍ JSJSJSJSpic.twitter.com/3c8YZ4DwmU— Kevin CG☝🏽 (@KevinWrestling_) June 24, 2026
Yo hoy si no llega a aparecer un OVNI en el partido de Brasil pic.twitter.com/se3fVtqjS0— VULGA (@vulgarcite) June 24, 2026
Los aliens: señor Ancelotti usted se va a ir en un Ovni con Endrick— Starboy (@JeZa241) June 24, 2026
Ancelotti: pic.twitter.com/Y2DpWwpAAn
*Aterriza un ovni en el Brasil - Escocia*— DEP CORDERISMO ( Primera RFEF enjoyer ) (@c0rderism0) June 24, 2026
Ancelotti explicándole a los extraterrestres quien es Endrick para que se lo lleven: pic.twitter.com/A2yCrrhYBh
*Un ovni secuestra a Endrick*— JonyAlbirrojo🇵🇾 (@JonyCerrista) June 24, 2026
Ancelotti: pic.twitter.com/XmfJAAo8ol
Los aliens en el ovni cuando vean a quienes abducieron https://t.co/EdEREpVFA2 pic.twitter.com/0pzFBaS3p2— Trigger (@TriggerFCB) June 24, 2026
El alien en el ovni con los jugadores si Brasil pierde pic.twitter.com/tAqWRQpHfK— Marto (@martoifc) June 24, 2026
- "Si aparecen los alienigenas van a matar a todos, no creo que sean pacificos"— Joaconel. (@Joaconel) June 24, 2026
Los alienígenas en la charla técnica de Brasil:
pic.twitter.com/jkkX6K6TNx
El alien viendo el mediocampo de brasil pic.twitter.com/bxIZLkecRD— Palito (@xmilianx_) June 24, 2026
estoy llorando la expectativa del partido brasil-escocia es altísima pic.twitter.com/DQihF0kAQp— piti (@nosoypitti) June 24, 2026
June 24, 2026
El Brasil-Escocia de hoy literalmente https://t.co/EdEREpVFA2 pic.twitter.com/GegREllqjJ— Trigger (@TriggerFCB) June 24, 2026
El 10 de los extraterrestres entrando en calor para jugar contra Brasil. https://t.co/UF6GHtee4J pic.twitter.com/E3Y0CU905p— Budín fantasía de limón (@Budin_chigurh) June 24, 2026
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