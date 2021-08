Los provocadores tuits que publicó Independiente luego de ganarle a Racing: “Nacieron hijos nuestros”

Este domingo, Independiente alcanzó la punta del campeonato en solitario luego de superar a Racing (1-0) por la 5° fecha del Torneo 2021 la Liga Profesional de Fútbol. De esta manera, el Rojo le sacó una diferencia de 23 victorias en el historial de los partidos mano a mano a La Academia y trasladó los festejos a las redes sociales, dónde la cuenta oficial de Twitter de la institución realizó algunas publicaciones provocadoras contra su eterno rival.

“¡Que nacieron hijos nuestros!”, dice el primer posteo de Independiente en su cuenta oficial. El mensaje estuvo acompañado por la foto de Silvio Romero, autor del único gol del encuentro a los 69 minutos, luego de un pase de Sebastián Palacios.

El primer tuit que posteó Independiente en su cuenta oficial Twitter @Independiente

Pero la alegría del Rojo no se detuvo en esa publicación y minutos más tarde volvió a insistir. “Toda tu vida fuiste hijo de Independiente”, fue el segundo mensaje que también tuvo todas las letras mayúsculas al igual que el primero. En esta oportunidad, la foto que acompañó el tuit fue la del festejo del gol de Romero.

El incisivo festejo no se detuvo Twitter @Independiente

Pero el incisivo festejo no se detuvo y hubo una tercera publicación. “Estoy temblando. Mi hijo de un año acaba de decir sus primeras palabras. Dijo: ‘¿Es cierto que no se puede comparar una vida de grandeza y una de mediocridad?’, y yo dije: ‘Sí, hijo’. No podía mentirle. Fue uno de los momentos más reales de mi vida”, dice el texto que está junto a una imagen del cabezazo del goleador del encuentro.

La alegría del Rojo no se detuvo y minutos más tarde volvió a publicar otro mensaje Twitter @Independiente

Y hubo una cuarta publicación de Independiente como respuesta a un tuit de su clásico rival sobre el final del encuentro. “Terminó el partido en Avellaneda. El local ganó por 1 a 0 con un tanto de Silvio Romero a los del 23 minutos del complemento”, escribió La Academia en su cuenta de Twitter. “Hermoso minuto, ¿verdad?”, fue la contestación del Rojo haciendo referencia a la emblemática frase de Guillermo Francella, reconocido hincha fanático de Racing.

Independiente respondió a un tuit de su clásico rival Twitter @Independiente

La alegría por el triunfo continuó con varios mensajes más hasta casi las dos de la mañana. Uno de ellos hizo alusión a la ventaja que sacó en los encuentros mano a mano. “De esta manera, luego de ‘haber cambiado la historia en los clásicos’. La diferencia es de 23 partidos. Seguimos informando”, escribió.

Y la cuenta oficial de Independiente se mantuvo activa hasta casi las tres de la madrugada. “Y por siempre tu papá”, “¡Por favor, no se puede comparar!”, “Sí, un q… el vestuario del Rojo” y “Like si no podés dormir”, fueron los mensajes para festejar el triunfo en el clásico.

Con esta victoria, Independiente llegó a 11 puntos en la tabla de posiciones del Torneo 2021 la Liga Profesional de Fútbol, uno por encima de los escoltas Lanús, Newell’s y Colón, y dos de ventaja sobre Godoy Cruz.

LA NACION