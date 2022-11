Los Pumas - Escocia, en vivo: el minuto a minuto del último test match de la Argentina en el año

escuchar

34′ PT Ataque Puma malogrado

Tras un penal a favor, Carreras eligió salir con un line, y a partir de un buen maul los Pumas quedaron al borde de sumar de a cinco de nuevo, pero el kick de Carreras no tuvo destinatario y el try fue anulado de nuevo.

28′ PT Nuevo try escocés

Los Pumas continúan sintiendo la inferioridad numérica. Russell de nuevo encontró espacio para atacar y avanzar muchos metros, los argentinos intentaron resistir en la línea de 5 metros pero finalmente Darcy Graham apoyó y sumó de nuevo para el local. Russell no convierte esta vez y Escocia ahora gana por 19-8.

25′ PT Try de Escocia

Con los Pumas aún sintiendo el impacto de la expulsión de Kremer, Escocia aprovechó el envión. Russell rompió líneas y asistió a van der Merwe, que encontró problemas para controlar la pelota en un principio, pero luego hizo lo suficiente para apoyar el segundo try del encuentro. Russell convirtió y Escocia se va arriba por 14-8.

22′ PT Roja para Kremer

En un prometedor ataque argentino, el tercera línea argentino impactó sobre la cabeza de Jamie Ritchie, y tras analizar la jugada el árbitro Dickson lo expulsó, dejando a los Pumas con uno menos por 60 minutos.

20′ PT Gran defensa de la Argentina

Ante la arremetida escocesa, Matera frenó el ataque rival con un gran tackle y posterior robo en el ruck, para que luego Carreras despeje el peligro con tiempo.

15′ PT ¡Try de los Pumas!

Luego de imponerse en un scrum de 5 metros por try anulado, los Pumas lateralizaron el juego de gran manera (ayudados por un knock on escocés) y Jerónimo de la Fuente se encargó de apoyar sobre la izquierda. Boffelli no convierte, pero de todos modos los Pumas recuperan la ventaja por 8-7.

💪💪 ¡Pura potencia rosarina!



🇦🇷 @jerodelafuente llegó al in-goal de Escocia. El centro argentino ya le había apoyado uno en Jujuy.#PUMASxESPN #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/0uA0kvDAjd — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 19, 2022

10′ PT Try escocés

Finn Russell salió de gran manera en un ruck y habilitó a Sione Tuipulotu por el centro, que con su gran velocidad superó a la línea defensiva puma para apoyar el primer try del partido. Escocia pasa a ganar por 7-3 gracias a la conversión de Russell.

8′ PT Boffelli salva el try escocés

Cuando parecía que Stuart Hogg se podía ir hacia el ingoal junto a Duhan van der Merwe, Boffelli apareció con un tackle preciso, y el pase de Hogg no llegó al wing. Habrá line.

4′ PT Ataque malogrado de Escocia

Tras un penal, los escoceses decidieron salir con un line en la línea de 22 yardas. No obstante, la salida fue errónea, y un pase hacia adelante le regaló un scrum a los Pumas en su campo.

1′ PT Primeros puntos para los Pumas

Emiliano Boffelli no falla y convierte el penal, otorgándole los primeros tres puntos del partido a la Argentina, que pasa a ganar 3-0.

0′ PT ¡Arranca el partido!

Karl Dickson pita su silbato, Santiago Carreras hace el kick y comienza el último encuentro de los Pumas en el 2022. Inmediatamente después, durante el resultante ruck, Escocia concede un penal para la Argentina.

12.05 Ambos equipos salen a la cancha

Los Pumas y Escocia ya se encuentran en el campo de juego del estadio para lo que será, en minutos, el partido que cerrará la gira británica de los argentinos.

12.00 Vestuario listo

El estadio de Murrayfield ya está puesto a punto para la llegada del plantel argentino, como muestra este recorrido por las instalaciones del lugar.

¡Siempre listos! 🇦🇷



De la mano de @YPFoficial visitamos la intimidad del vestuario argentino 🐆 ¡Mirá hasta el final y hace el recorrido Puma hasta el campo de juego! 🏉#VamosLosPumas pic.twitter.com/OE41fl0dwb — Los Pumas (@lospumas) November 19, 2022

11.45 Antecedentes favorables

Este será el cuarto partido que jueguen ambos equipos en lo que va del 2022, y el primero en donde los escoceses son locales. En los tres cotejos previos, todos disputados en la Argentina, los Pumas sacaron dos triunfos (26-18 el 2 de julio, 34-37 el 16), mientras que los dirigidos por Gregor Townsend se impusieron en una ocasión (29-9 el 9/7).

11.30 Equipos confirmados

Como es habitual, en la previa del juego se supo qué equipo parará el entrenador australiano en Murrayfield: saldrá con Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

¡Así saldrán a la cancha Los Pumas! 🇦🇷



¡Hacenos llegar tu mensaje de aliento!#VamosLosPumas pic.twitter.com/zy65lrzXgJ — Los Pumas (@lospumas) November 19, 2022

11.15 Resultados mixtos en Gran Bretaña

En los dos partidos anteriores del equipo de Michael Cheika en la gira se obtuvieron resultados variados. En el primer duelo, los Pumas se llevaron una histórica victoria contra Inglaterra en Twickenham por 30-29, mientras que en su segunda parada por Cardiff cayeron por 20-13 contra Gales.

11.00 Los Pumas cierran el año en Edimburgo

Bienvenidos al Liveblog del último partido que disputarán los Pumas en 2022, cuando visiten el estadio Murrayfield de Edimburgo para enfrentarse a Escocia, en lo que será la última parada de la gira británica que emprendió el seleccionado desde fines de octubre.