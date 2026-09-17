Los ultras de Real Madrid apuntaron contra Mbappé, Vinicius y Konaté tras la polémica por Ceuta

MADRID.- Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté quedaron en el centro de la polémica el último martes cuando, en la previa al duelo que Real Madrid jugó como visitante ante Elche, taparon un mensaje apoyo a Ceuta impreso en sus remeras. Tanto la estrella francesa como sus dos compañeros se ganaron el repudio de una parte de los fanáticos. En las últimas horas, fueron criticados también por referentes de la derecha española.

El grupo de hinchas Real Madrid Ultras Sur, asociado a la extrema derecha, calificó como “inaceptable” la acción de los futbolistas y exigió por una disculpa pública. “Resulta a todas luces inaceptable que jugadores que visten nuestro escudo y cobran su sueldo del dinero de los socios decidan permitirse el lujo de faltar al respeto a ciudadanos españoles que están sufriendo las consecuencias de una invasión”, señaló la organización.

Y acotó: “Pedimos unas disculpas públicas de estos jugadores y, si no la hay, la dimisión de Florentino Pérez como culpable de la pérdida de valores y dignidad de nuestro club. Se pueden perder partidos, títulos y dinero. Pero cuando pierdes tus valores y permites esto, pierdes a la generación que debía continuar la historia”,

Mbappé y Vinícius taparon el mensaje de la remera en solidaridad con Ceuta

En el ámbito político, Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular (PP), manifestó: “Ellos tendrán que explicar por qué. Algunos de ellos tienen la nacionalidad española, entonces tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. Creo que es una cuestión humanitaria y tendrán que explicar por qué”.

La vocera hace referencia principalmente Mbappé, pero también al brasilero Vinicius y al francés Konaté, quiénes acompañaron al número 10 del Madrid en la acción de levantarse la camiseta hasta por la mitad y tapar el mensaje de “Todos somos caballas”, en alusión al apodo que reciben los habitantes de Ceuta.

El video en el que se observan las reacciones de los futbolistas de Real Madrid a la hora de tener que ponerse la remera en la que la liga española se solidariza con el pueblo de Ceuta

“A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no. Creo que todo el que sepa que lo que está ocurriendo en Ceuta es inédito y que están pidiendo nuestra ayuda y el apoyo de todos los españoles... Deberían contar con el apoyo de todos los equipos españoles. Es algo normal y debería ser habitual ¿Hay personas que prefieren no hacerlo? Deberán preguntarles a ellos", agregó Muñoz.

Por otro lado, José María Figaredo, diputado de Vox, aseguró que si bien los jugadores son “muy libres de hacer y defender las causas que quieran”, los españoles “también son muy libres de sentirse indignados con tres millonarios que viven en España y luego no apoyan a los españoles”.

Kylian Mbappé, en el partido ante Elche Alberto Saiz - AP

Por último, Mbappé fue criticado en su propio país por Marion Maréchal, diputada y nieta del fundador del Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen. “¿Por qué se sienten solidarios con todos los sufrimientos del mundo pero nunca con los de los europeos?”, expresó.

Con información de AFP.