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La FIFA confirmó quién será el árbitro del partido de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

La albiceleste jugará ante el equipo africano el viernes en Miami desde las 19 con el objetivo de clasificar a los octavos

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Fischer dirigió a la selección argentina en un solo partido
Fischer dirigió a la selección argentina en un solo partidoCanada Soccer

La FIFA confirmó que el canadiense Drew Fischer será el árbitro en el partido que la selección argentina jugará ante Cabo Verde el viernes desde las 19 en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026.

El juez de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) cuenta con un solo antecedente con la albiceleste.

Fischer será el principal responsable de impartir justicia en el primer duelo de eliminación directa que los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán en la Copa del Mundo. Estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa como primer y segundo asistente, respectivamente. Además, estarán las mexicanas Katia García y Sandra Ramírez como cuarta oficial y referí asistente.

Fischer dirigió dos partidos en el Mundial 2026
Fischer dirigió dos partidos en el Mundial 2026FIFA

El canadiense cuenta con un solo registro arbitrando al actual campeón del mundo. Fue el 9 de junio de 2024, cuando la selección argentina venció 1 a 0 a Ecuador con gol de Ángel Di María en un amistoso previo a la Copa América que se llevó a cabo en dicho año. El duelo se disputó en el Chicago Field de Illinois, en tierra norteamericana.

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