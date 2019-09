Diego Maradona: "Decían que no se me entendía nada. ¡Y no, si estaba llorando!"

Maradona habló de su nuevo presente como DT de Gimnasia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 18:43

En su nueva faceta como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Diego Maradona ofreció un festival de declaraciones durante una entrevista televisiva donde se mezclaron risas, silencios reflexivos y lágrimas.

"En un país donde el trabajo no abunda, a mí me dieron trabajo, pero yo no me arrodille ante nadie. Yo vine y a mí me gustó la idea de Gimnasia y la tomé enseguida", contó el Diego, invitado a hablar en 90 Minutos (Fox Sports).

Consultado sobre su plan para el equipo, que lucha por mantener la categoría, el exfutbolista fue categórico: "Ganar, ganar y ganar". "Yo respeto a todos los clubes de fútbol, pero cuando me meto en una cosa soy muy cabezón, yo voy a dejar acá la vida", añadió.

Sobre los refuerzos que quiere para el lobo, bromeó que "quería traer a [el maratonista jamaiquino] Usain Bolt, pero no me lo venden". "Estamos trabajando con el Pelado Méndez y el cuerpo técnico para que sea lo mejor que podamos traer", sostuvo.

Maradona se puso emotivo al hablar de esa oportunidad de volver a dirigir. "Nosotros llevamos en el pecho es una pelota que nos dio de comer toda la vida, y a esa no le podemos fallar", comentó entre lágrimas.

En ese contexto, enfrentó las críticas que surgieron tras su primera conferencia de prensa por su manera de hablar: "El otro día pongo la televisión y dicen 'a Maradona no se le entendía nada'. ¡Y no, boludo, si estaba llorando!".