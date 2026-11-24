Elecciones España 2026, EN VIVO: qué dicen las encuestas en los días previos
El Partido Popular parte como favorito, aunque necesitaría el apoyo de la ultraderecha para alcanzar la mayoría absoluta; el líder conservador se mostró más asertivo en el debate cara a cara con el presidente socialista
Tensión en el set
Como se esperaba, el momento más tenso llegó cuando se abordó el tema de la corrupción. “Se corrompían hasta en la pandemia. Montaban ustedes orgías en la pandemia y compraban mascarillas con comisiones. Prostitutas con dinero público. Eso no lo ha hecho ningún gobierno de España”, lanzó Feijóo.
“¿Sabe por qué convocó usted las elecciones? Porque tiene dos sumarios de financiación irregular del Partido Socialista”, agregó. Y calificó al gobierno como “una organización criminal”.
Sánchez, entonces, volvió a pedir perdón por la corrupción en el gobierno, pero contraatacó. “No voy a aceptar lecciones del partido más corrupto”, dijo. Y remarcó que el PP tiene 30 causas judiciales abiertas, incluso las que enterraron al gobierno de Mariano Rajoy hace ochos años, como las irregularidades en el financiamiento del partido.
La postura de Sánchez en el cara a cara
Sánchez, fiel a su libreto, mantuvo la calma ante los ataques, pero su rictus y su comunicación no verbal transmitieron incomodidad. Su ensayada estrategia de neutralidad no convenció a un candidato que se había mostrado un papel combativo durante toda la campaña electoral.
Fue un debate sin sobresaltos, pero con pocas propuestas. Ocurrieron los cruces previsibles, como ocurrió en el bloque de inmigración, cuando se habló de los trenes o de la corrupción. Después de los nervios del comienzo, Feijóo se acomodó mejor en el mano a mano. Sus gestos transmitían espontaneidad y confianza cuando le tocaba confrontar con Sánchez que, por el contrario, rehuía de las discusiones.
Núñez Feijóo: "Yo no bailo en mítines, no robo, no miento y no me voy de vacaciones mientras invaden mi país"
Yo no bailo en mítines, no robo, no miento y no me voy de vacaciones mientras invaden mi país.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 19, 2026
YO CUMPLO.#CaraACara26 pic.twitter.com/zfRvhJs98D
Núñez Feijóo sacó ventaja frente a Sánchez en un debate que reforzó su favoritismo camino a las elecciones
MADRID.- Pedro Sánchez, el presidente español que sobrevivió a decenas de crisis desde La Moncloa, quedó expuesto este jueves en el primer debate presidencial, como ocurrió en 2023.
Incómodo desde el primer minuto al aire, el líder del Partido Socialista (PSOE) hasta se quedó en silencio ante algunas graves acusaciones de Alberto Núñez Feijóo que, aún sin brillar en el estudio televisivo, sacó una ventaja que lo fortalece como el máximo candidato en las elecciones del 29 de noviembre.
Las estrategias de los candidatos quedaron marcadas desde el primer bloque, dedicado a la vivienda, la principal preocupación de los españoles, cuya crisis desató estas elecciones anticipadas. Feijóo, líder de la oposición, atacó a Sánchez por su gestión tras ocho años de gobierno.
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