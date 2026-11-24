Como se esperaba, el momento más tenso llegó cuando se abordó el tema de la corrupción. “Se corrompían hasta en la pandemia. Montaban ustedes orgías en la pandemia y compraban mascarillas con comisiones. Prostitutas con dinero público. Eso no lo ha hecho ningún gobierno de España”, lanzó Feijóo.

“¿Sabe por qué convocó usted las elecciones? Porque tiene dos sumarios de financiación irregular del Partido Socialista”, agregó. Y calificó al gobierno como “una organización criminal”.