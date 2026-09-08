Marcos Senesi puso a prueba el español de Kelci-Rose Bowers y el divertido video se viralizó

Marcos Senesi protagonizó un momento distendido en su hogar junto a Kelci-Rose Bowers, ya que el defensor de Tottenham Hotspur, tras su participación en el Mundial 2026, dedicó parte de su tiempo libre a enseñar español a su novia. La joven inglesa, quien formó parte del plantel femenino de Bournemouth, compartió los detalles de esta práctica en su cuenta personal de TikTok (@_kelci.rose_). La modelo organizó su propio vocabulario antes de comenzar el ejercicio. La pareja aprovechó un instante cotidiano para consolidar un vínculo que comenzó en Inglaterra durante su etapa como futbolistas profesionales.

Durante la secuencia, Kelci-Rose anunció el inicio del juego con entusiasmo: “Marcos me va a poner a prueba, ¡vamos!”. La deportista respondió de manera correcta sobre conceptos básicos como mesa, silla y basura. El futbolista aumentó la dificultad del examen y consultó por términos como piña y ventana. La joven enfrentó algunas dificultades con estos últimos vocablos, pero mantuvo una actitud positiva ante el desafío. Este episodio exhibe el compromiso de Bowers por integrar las costumbres argentinas en su vida diaria.

Senesi y Bowers se divirtieron mientras practicaban el lenguaje juntos Captura TikTok (@_kelci.rose_)

La relación entre ambos cobró notoriedad pública en 2024, y desde entonces, la pareja compartió diversas experiencias en las plataformas digitales, incluida una campaña publicitaria para Bournemouth. La popularidad de Bowers creció entre los fanáticos argentinos durante la última Copa del Mundo. En aquel torneo, la joven acompañó al defensor y registró momentos íntimos, como la reacción del jugador al conocer su convocatoria oficial. Incluso durante el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en las semifinales, Bowers reafirmó su apoyo hacia el equipo de su pareja.

El defensor del Tottenham, quien comenzó su trayectoria en el club tras su paso por el Bournemouth, mantiene una relación estable con la exjugadora de las categorías juveniles del Portsmouth. La interacción constante en redes sociales fortaleció el cariño de la audiencia local hacia la modelo. La reciente dinámica pedagógica refuerza la conexión de Bowers con la cultura del país.

Kelci-Rose Bowers dejó en claro su cariño por Argentina a lo largo del Mundial 2026

El aprendizaje del idioma representa un paso adicional en su acercamiento a las tradiciones del entorno de Senesi. La joven persiste en su intención de mejorar su pronunciación y dominio del castellano para facilitar la comunicación con el círculo cercano del futbolista. Ambos continúan con sus actividades personales bajo la mirada atenta de los usuarios que siguen su día a día en el exterior.