Quién es Marcos Senesi: de estar de vacaciones en Ibiza a ser titular en el Mundial

El partido de la selección argentina vs. Jordania de este sábado trajo como novedad la inclusión en el primer equipo de muchos jugadores que estaban esperando su oportunidad para debutar en un Mundial. Dentro de ese grupo se encontraba Marcos Senesi, que guarda una historia particular sobre su llegada: fue convocado de urgencia tras la lesión de Leonardo Balerdi, por lo que dejó sus vacaciones en Ibiza y se dirigió directo hacia Kansas para cumplir su sueño mundialista.

Senesi, titular en el último partido del Grupo J, venía sosteniendo convocatorias en el conjunto nacional; sin embargo, no quedó en la nómina de los 26 jugadores para la Copa del Mundo. Tras la lesión de Balerdi, el defensor del Tottenham suspendió sus vacaciones junto a su novia Kelci Rose y se sumó al plantel. “Muy feliz de cumplir un sueño de debutar con la selección en un Mundial. Disfrutarlo al máximo”, aseguró en declaraciones a DSports al entrar al estadio.

"MUY FELIZ DE CUMPLIR UN SUEÑO HOY"



La palabra de Marcos Senesi, antes de debutar con Argentina en un #MundialEnDSPORTS contra Jordania.



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Cuando surgió su convocatoria, Senesi se volvió viral en las redes sociales luego de que Kelci grabó y publicó el emocionante momento en el que el zaguero se enteró de su convocatoria mundialista mientras disfrutaban de sus vacaciones en las playas españolas. La escena conmovió a un país entero, que se sumó al entusiasmo de la pareja.

Mundial 2026: la reacción de Senesi al enterarse que reemplazará a Balerdi en la Selección Argentina

Senesi, nacido el 10 de mayo de 1997 en Concordia, viene sosteniendo una carrera prolífica en Europa luego de irse de San Lorenzo en 2022. Desde que debutó en el conjunto de Boedo en 2016, el zaguero central zurdo se destacó por su prestancia con la pelota y por ser infalible en el mano a mano.

De Argentina partió rumbo al Feyenoord de Países Bajos. Según los reportes de mercado, el traspaso se cerró por una cifra cercana a 15 millones de euros. Allí el futbolista disputó tres temporadas, donde jugó 116 partidos, marcó ocho goles y se consolidó como uno de los defensores más importantes del equipo neerlandés.

Marcos y Kelci se acompañan mutuamente en sus carreras futbolísticas (Foto: @marcosenesi)

Cuando estaba en el equipo de Rotterdam, fue convocado a la selección que dirige Lionel Scaloni y formó parte del equipo que ganó la Finalissima en Wembley por 3 a 0 frente a Italia. Tiempo antes el equipo italiano lo había ido a buscar, pero Senesi rechazó la posibilidad de jugar para esa selección y finalmente eligió Argentina.

En agosto de 2022 pasó al club inglés AFC Bournemouth, donde se convirtió en ídolo. En ese lugar no solo se destacó por su aporte futbolístico, sino que fue allí donde conoció a su novia Kelci, futbolista del equipo femenino. Tras una sesión de fotos, intercambiaron números y al poco tiempo comenzaron un romance que continúa hasta hoy en día.

Marcos se sumó al Tottenham en este año (Foto: @marcosenesi)

Con el final de la temporada de fútbol europea, este año Marcos hizo su pasaje a un equipo grande de Inglaterra y se sumó al Tottenham Hotspur. Allí se espera que pueda demostrar todo su fútbol y que se convierta en una de las voces de mando de la defensa, pero primero tiene que buscar la coronación junto a Lionel Messi y todos sus compañeros en el Mundial.