Mariela Fernández recordó el divertido episodio con Elio Rossi: "Lo re disfruté"

Mariela Fernández, periodista de la señal C5N, recordó cuando, junto a su colega y compañero de trabajo, Elio Rossi, intentaron explicar una jugada del duelo de ida por la semifinal de la Copa Libertadores entre River y Palmeiras.

El "acting", que se viralizó, fue motivo de consulta a Fernández en Radio Once Diez y respondió: "Yo lo re disfruté. Con Elio Rossi expliqué cómo un nueve se saca de encima a un defensor. Si me guío por el lado estricto de la noticia, yo conté cómo desmarqué y convertí un gol. En la cabeza de la gente se empieza a jugar un juego y ahí se despertó la polémica", aseguró.

En ese sentido, completó: "¿Cómo me va a acosar cuando yo en un momento de ese juego, le digo ´cómo quisiera que seas mi atacante'?. Si yo me hubiera sentido incómoda o atacada, ¿hubiera hecho ese comentario? No salí ni aclarar ni a decir nada porque lo viví con mucha naturalidad, me reí".

En C5N, buscando recrear el segundo tanto del rival del Millonario, Elio Rossi y Mariela Fernández cuestionaron la forma en la que Robert Rojas marcó a Luiz Adriano en la cancha de Independiente.