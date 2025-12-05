TyC Sports, Telefé y DSports en vivo: cómo ver online el sorteo del Mundial 2026

La atención principal de la jornada a nivel internacional se centra en el sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 que lleva a cabo la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) este viernes desde las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center de Washington.

La conformación de los grupos se podrá ver en vivo por televisión en la Argentina a través de TyC Sports, Telefé, DSports e ESPN, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play (Dsports solo en DGO).

La sede del sorteo del Mundial 2026 es Washington, Estados Unidos

El procedimiento será diferente al que se volvió habitual en los últimos 30 años porque la Copa del Mundo tendrá 48 participantes contra los 32 que compitieron en las últimas siete ediciones, hasta Qatar 2022.

Los equipos se dividieron en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA. En el primero están los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional (España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica). Todos serán cabeza de serie de cada una de las zonas de cuatro integrantes cada una con México en la A, Canadá en la B y Estados Unidos en la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar.

Las selecciones de la Argentina y España no se enfrentarán hasta la final del Mundial 2026 si cada una lidera su grupo

En el segundo listado hay conjuntos que tienen mérito para ser la sorpresa, entre ellos Marruecos que fue semifinalista en Qatar 2022. Además, figuran los sudamericanos Colombia, Uruguay y Ecuador y, de Europa, Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercero en la última cita. En el bombo 3, en tanto, está Paraguay. Los rivales con mejor potencial son Noruega, que lideró las eliminatorias europeas, Escocia y Costa de Marfil.

Por último, en el 4 figuran los equipos de menor calibre, con Ghana como el más potente al menos hasta que se definan los repechajes porque justamente se pueden sumar conjuntos de peso como Italia, Polonia, Dinamarca, Turquía y Suecia. De Sudamérica, Bolivia buscará ingresar al Mundial a través de la repesca internacional en la que enfrentará a Surinam y, si se impone, a Irak.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Ninguna zona tendrá más de un país por confederación, con excepción de Europa. Como serán 16 los representantes de la UEFA, habrá al menos un conjunto por zona y un máximo de dos.

Además, de cara a los cruces de eliminación directa, la FIFA estableció un cambio “para garantizar el equilibrio competitivo”. Con ese objetivo, explicó que se establecerán “dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos” y que se aplicarán restricciones para “conseguir una distribución equilibrada de los equipos”. Es así que los dos mejores del ranking de la FIFA, España y Argentina, se ubicarán una a cada lado del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas y solo podrán enfrentarse en la definición. Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del escalafón internacional, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre que dominen sus respectivos grupos.