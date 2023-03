“Mala intención”: el fuerte cruce entre Horacio Pagani y Nicolás Distasio por la jugada polémica de Boca

escuchar

Los columnistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani y Nicolás Distasio, protagonizaron este lunes un tenso intercambio, a raíz de la jugada polémica del partido entre Boca Juniors e Instituto por la octava jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Sobre el final del encuentro, el árbitro Jorge Baliño revisó en el VAR una presunta infracción del arquero Jorge Carranza a Miguel Ángel Merentiel. Finalmente, desistió de su cobro.

De acuerdo con Pagani, la falta del capitán de La Gloria sobre el delantero existió, mientras que el cronista identificado con River Plate se ubicó en la vereda contraria, e indicó que la infracción pudo haber sido del atacante al portero. Además, consideró que Merentiel tocó la pelota con la mano.

“¿No se evalúa la mano del jugador de Boca? Pudo haberlo cobrado”, aseguró Distasio. “¿Qué mano? Si hubiera habido mano del jugador de Boca, (el árbitro) hubiese cobrado tiro libre”, replicó Pagani. Indignado por la opinión de su colega, Pagani agregó: “¿Sabés que se vio una mano? Hay cuestiones que se pueden discutir, y cuestiones que no se pueden discutir. El que dice que no es penal tiene mala intención en lo que dice. Fue un penal mas grande de una casa, y no hay ningún tipo de dudas. Y buscar una mano, es de replay”.

Asimismo, Distasio consideró que, en la jugada, “chocaron los dos”, por lo que Baliño, “tranquilamente”, pudo haber cobrado falta del delantero. En la misma línea de Nicolás, se posicionaron Federico Bulos (“yo no estoy tan convencido”) y la periodista Bárbara Fritzler (“el arquero fue a cortar el centro”).

A la vez, el columnista Héctor Gallo consideró que “el arquero se llevó puesto al jugador” de Boca, a lo cual, Distasio respondió con una pregunta: “¿O el jugador se lo lleva puesto al arquero?”. Con risa nerviosa, Pagani lanzó un insulto al aire: “¿Pero son ciegos, la p... madre?”. En su defensa, el cronista identificado con River dijo que “si quieren ver todo, ahí hay una mano”, en relación a la jugada en cuestión.

Por su parte, el periodista Martín Arévalo coincidió con Pagani, y cuestionó la postura de Distasio. “¿Qué mano, Nico?” le preguntó. Visiblemente indignado, el experimentado cronista concluyó: “Es imposible, vos sabes que no lo puedo creer. Parece que el reglamento dice que cuando hay mano es tiro indirecto. Pero qué bárbaro viejo, ni el reglamento conocen”.

Los cruces entre Pagani y Distasio son habituales en el programa deportivo de eltrece. Por el elevado tono que tomó una de esas discusiones, ambos cronistas fueron suspendidos provisoriamente del ciclo. Sin embargo, al poco tiempo regresaron, aunque continúen los chispazos al aire.

