Horacio Pagani desafió a Martín Arévalo y Vignolo tuvo que intervenir: “Plata no”

El columnista de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani, desafió este domingo por la noche a su compañero Martín Arévalo tras escuchar de su parte una información sobre Boca Juniors. En particular, el periodista identificado con el conjunto xeneize habló sobre el futuro del entrenador, Hugo Ibarra.

Sin dudarlo, Arévalo sentenció que “información mata opinión”, tras lo cual, concluyó: “El ciclo de Ibarra está terminado”. Enérgico, Pagani salió a refutarlo y lo invitó a un reto particular: “¿Quién dio la información esa? Yo te digo: te juego plata que no está terminado. Te juego platita. ¿Cuánta platita querés jugar que no está terminado? Vamos a ver si sigue o no sigue. Platita”.

Consciente de la situación, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, intervino para moderar el debate, y matizar el comentario de su colega: “Plata, no”. A la vez, le aportó un poco de humor a la discusión y dijo que podrían apostar sus celulares “con todo lo que hay adentro”, en relación a la información. El propio Horacio se sumó a la broma y acotó: “Los lentes”. Mientras tanto, Nicolás Distasio dijo que podrían jugar por “una docena de empanadas”.

Luego, Arévalo les preguntó a sus compañeros de programa: “Boca empezó a llamar entrenadores, ¿es mentira o es verdad?”. Quien primero le salió al cruce fue, nuevamente, Pagani. “¿A quién llamó, a ver? ¡Decime a quién llamó! No vayas a decir a (Gerardo) Martino porque no lo llamó. Así que tratá de decir a quién llamó”.

Acorralado, Arévalo le restó relevancia al nombre del entrenador con el que dirigentes de Boca se habrían puesto en contacto (”No importa”, dijo), y Pagani aprovechó para otra vez arremeter contra su colega por la información en cuestión. “No llamó a nadie. El único que da información que vale en Boca es Riquelme, porque además, es el que decide; después, los demás, tiran tiros al pichón”, arremetió Pagani.

Ofendido, Arévalo respondió que tanto él como sus colegas dan “buena información” del Mundo Boca todos los días. Insistente, Pagani le repreguntó: “¿Vos das información de Riquelme? Porque es el único que te puede dar información. Todos los demás, son tiros al pichón”.

Por último, Vignolo le consultó a Arévalo respecto de su sentencia inicial sobre el destino de Ibarra en Boca: “Si está terminado, quiere decir que no dirige”, razonó.

Sin embargo, Arévalo desestimó la afirmación del relator, y recurrió a una particular comparación para explicar su punto. “No te estoy diciendo que mañana no sale a dirigir la copa. El ciclo está terminado porque vieron que la relación con el plantel no va mas. Sabés cómo es un divorcio en una familia. Una persona elige divorciarse: cuándo se lo dice, cuándo lo efectiviza y cuando se va de la casa, cambia”, comparó. En chiste, el animador contestó que, “gracias a Dios”, no conoce la dinámica del divorcio en una familia.

El último sábado, Boca derrotó 2-1 a Olimpo por la primera ronda de la Copa Argentina. Una vez finalizado el encuentro, el DT atribuyó los rumores de su salida por tratarse de “un año político” en el club. Desde España, el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, fue consultado sobre la continuidad del Negro, y respondió de manera ambigua: “Yo estoy acá festejando en Villarreal. En un rato, vamos a jugar un partido de Copa Argentina, y esperamos hacerlo bien y poder ganar”.

