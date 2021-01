Martín Liberman subestimó el título de Boca: "Es un premio chiquito" Crédito: Marcelo Aguilar / POOL ARGRA

El periodista deportivo Martín Liberman menospreció la obtención de la Copa Diego Maradona por parte de Boca Juniors, al calificarlo como un "premio consuelo chiquito" por tener "ese plantel y ese presupuesto".

"El objetivo era otro. ¿Esta mal decirlo? Los que cuestionamos a esta dirigencia es porque nos 'convenía' la otra. Entonces los que ponderan a esta es porque les conviene también? No jodan.", pidió Liberman.

Luego, el animador televisivo se preguntó si "en serio un hincha de Boca que tiene seis Copa Libertadores y tres del mundo puede estar orgulloso" por esta conquista, y consideró que "la vara" está "baja".

Además, el conductor cuestionó el rendimiento del equipo xeneize en la cancha: "Creo que Boca juega mal. Cualquier hincha o socio que analice el juego y no sea mal pensado, seguro coincidirá. No tiene ideas, no genera, no ataca y hoy lo salvaron otra vez las individualidades como (Edwin) Cardona. Nadie puede decir que juega bien porque estaría mintiendo".

Acusado por los usuarios de Twitter de defender la gestión de Daniel Angelici, a quien confesó que "aprecia", Liberman aprovechó para felicitar al actual presidente Jorge Amor Ameal y al Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme por ganar "dos títulos en un año", pero le pidió a los simpatizantes xeneizes que "no compren pescado podrido".

"En la plataforma solo hablaron de la Copa Libertadores. Los torneos nacionales Boca los gana siempre. Ellos solos se pusieron la siga al cuello, sin sentido", matizó.

Boca celebra el título local Crédito: Marcelo Aguilar / POOL ARGRA

Finalmente, el comentarista deportivo recordó que "los títulos son estrellas y se celebran", pero que "frente al humilde Banfield, Boca volvió a ser un desconcierto": "Nadie lo recordará en un tiempo y sí se hablara de la copa que llevaba el nombre del mas grande todos los tiempos, Diego Armando Maradona", concluyó Liberman.