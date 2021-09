Nicole Neumann le puso los puntos a Martín Liberman en pleno programa

Nicole Neumann arremetió contra Martín Liberman tras la pregunta a una participante de Los 8 escalones (eltrece), el ciclo que conduce Guido Kaczka y donde ambos son jurados. La modelo, vegetariana hace muchos años, criticó a su compañero y abrió el debate sobre el consumo de carne.

En medio de una noche especial marcada por la participación de María Kodama como jurado invitada del programa, el conductor le preguntó a una participante: “¿A qué animal se parece la centolla?”. Acto seguido brindó las dos opciones entre las que debía elegir.

“¿Se parece a un mejillón o se parece a un cangrejo?”, enumeró Kaczka sobre la pregunta que estaba dirigida a la mujer, llamada Caterina. Después de pensarlo por un instante y responder con precaución, la joven se decidió por la segunda opción: “A un Cangrejo”. La respuesta era correcta.

El cruce entre Nicole Neumann y Martín Libermann: “No hagamos apología”

“¡Y qué rica que es!”, se metió a opinar el periodista deportivo y agregó en dirección a Nicole, a quien señaló con la mano para que quedara claro que el salvoconducto era por ella: “¡No me retes!”. Indignada, la modelo tomó el micrófono y también dio su opinión. Para eso, enfatizó una vez más sobre los temas de los que no le gusta hablar en el programa.

“No hagamos apología de comer animales. No está bien”, dijo. Por su parte, Liberman trató de minimizar y buscar un cómplice entre el resto de sus compañeros. “¿Cómo apología? Yo digo que comí centolla, digo que es rica, no hago ninguna apología y ninguna defensa, digo que es rica”, argumentó mientras le preguntaba a los jurados si alguien más había probado el plato.

En ese instante intervino Santiago do Rego y apoyando al periodista, acotó: “Riquísima”. También participó del debate Carmen Barbieri, que expresó: “Yo como centolla. Es un poco dura. A mí me gusta”. Para solidarizarse con Neumann, la participante que acertó la pregunta opinó que se podía decir que la centolla “es rica en belleza”, pero no por eso tenían que comerla.

Esta no es la primera vez que los jurados tienen este tipo de cruces. Hace unas semanas también se vivió un momento tenso cuando Neumann se quejó al aire de varios comentarios relacionados al consumo de carne. Fue cuando Liberman hizo una pregunta en el juego sobre ese tema: “En nuestro país, ¿de qué parte de la vaca se obtiene el corte conocido como entraña? ¿Del cogote o del diafragma?”. Ante una respuesta acertada por parte de la concursante que optó por la segunda opción, él exclamó: “¡Qué rica la entraña! Nicole, no me mires por favor”.

Pero, sin quedarse en el molde, su compañera estalló y con mucha indignación lanzó una crítica a todos los que disfrutan de consumir animales: “¿Cómo se sientan tan felices a comer un asado? ¡Por Dios! Se están comiendo el cogote, la garganta…”.