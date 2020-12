Matías Donnet compartió "las reliquias" de la Copa Intercontinental 2003

Matías Donnet fue elegido mejor jugador del partido ante el A.C. Milan Crédito: Instagram @matias_donnet

El exvolante de Boca Juniors Matías Donnet publicó en su cuenta de Instagram algunas de las "reliquias" que todavía conserva, correspondientes al partido de la Copa Intercontinental 2003 que protagonizó con la camiseta xeneize frente al A.C. Milan, donde fue elegido como mejor jugador del partido tras marcar el único gol de su equipo y anotar un tanto en la tanda definitoria de penales.

"Algunas boludeces q guarde de recuerdo!!!", escribió Donnet junto con una imagen que lo dice todo: la camiseta que utilizó ese día, la medalla de campeón que contiene la imagen de la copa, los botines con el número 18 escrito en el talón, y una de las pelotas oficiales del partido.

Un rato antes, el exfutbolista surgido en Unión de Santa Fe había compartido un recorte del diario de Japón del 14 de diciembre de 2003, el día que el equipo de Carlos Bianchi alcanzó el título en el estadio internacional de Yokohama en Tokyo, Japón. Con ironía, el santafecino escribió: "Alguien me puede decir donde fue esto? No entiendo el idioma y no recuerdo donde es...".

Donnet dirige la séptima división del Club Atlético Boca Juniors desde diciembre de 2019, cuando se renovaron las autoridades en el club de La Ribera y llegó Juan Román Riquelme a la vicepresidencia de la institución.