Hailee Steinfeld sorprendió en redes al anunciar su embarazo

Desde que puso un importante pie en Hollywood cuando apenas tenía 14 años, Hailee Steinfeld se convirtió en una de las actrices más populares de su generación. Nominada a los Premios Oscar, y protagonista de distintas películas que van del drama a la comedia, pasando por el cine de superhéroes o las biopic, Steinfeld siempre se mostró muy activa en su profesión. Sin embargo, una de sus últimas noticias no tiene que ver con su trabajo como actriz, sino con su vida personal.

Durante las últimas horas del viernes, Hailee subió a su cuenta de Instagram un video, en el que se encuentra junto a su pareja, el jugador de futbol americano Josh Allen. Y el detalle no menor, es que Steinfeld confirmó su embarazo, y Allen besa su vientre en señal de que ambos se encuentran a la espera del bebé.

En la sucesión de imágenes, la pareja se muestra cómplice, sonriendo, con la pancita de la actriz recibiendo un protagonismo total, mientras ella luce una remera que dice “madre”. Sobre el final del clip, Hailee y Josh muestran a un pequeño muñeco de nieve.

Hailee Steinfeld Jordan Strauss - Invision

El posteo no tardó en recibir más de un millón y medio de “Me gusta”, mientras que los mensajes para felicitar a la pareja superaban los 25.000.

Ahora ambos entran en una nueva etapa, a dos años de que se iniciaran los rumores sobre esa relación. Hailee y Allen comenzaron a ser relacionados sentimentalmente durante el año 2023, pero no fue hasta julio del 2024 que confirmaron su noviazgo. En noviembre de ese mismo año, ellos anunciaron su compromiso y en mayo del 2025 celebraron su boda.

La importancia de la serie Emily

Una imagen de la última temporada de Dickinson con Hailee Steinfeld.

En una charla con LA NACIÓN, Hailee Steinfeld reconoció: “Hay momentos en que tengo esa sensación de identificación en la que me doy cuenta de cómo los personajes que interpreté impactaron en mi vida personal. Es un recordatorio de que, entre otras cosas, amo mi profesión porque crezco como persona a través de estos papeles y he aprendido mucho sobre mí misma gracias a ellos”.

Hailee Steinfeld FREDERIC J. BROWN - AFP

Actriz casi desde que tiene memoria y cantante pop con discos editados hace varios años, casi desde el inicio su carrera fue un modelo de decisiones variadas e interesantes. De su celebrado debut cinematográfico con los hermanos Coen a su aparición en ¿Puede una canción de amor salvar tu vida?, film en el que mostró por primera vez su talento musical, pasando por su versión de Julieta en Romeo y Julieta adaptada por Julian Fellowes, su participación en las dos últimas entregas de Notas perfectas y la apuesta de probarse como heroína de acción en Bumblebee, Steinfeld demostró una y otra vez su talento pero su interpretación en Dickinson la llevó a nuevas alturas. Como si los evocativos textos de la escritora y el original modo en que son representados en la serie –ganadora del prestigioso premio Peabody a la excelencia televisiva– hubieran abierto nuevos caminos para ella.

Socios. Ethan Coen, Bridges, la actriz Hailee Steinfeld y Joel Coen, artífices de Temple de acero, el film que ubicó a la actriz en el mapa UIP

“Mi introducción a la serie fue a través de los dos primeros capítulos de la primera temporada. Recuerdo haber pensado que era algo completamente diferente de cualquier cosa que hubiese leído antes. Es una historia de época con un espíritu moderno y la música contemporánea tiene un papel muy importante en el programa, los personajes son tan peculiares e interesantes y cada uno de ellos tiene su propio desarrollo narrativo. Enseguida, habiendo leído solo dos episodios, ya estaba enganchada”, recuerda la actriz que terminó de convencerse de que Dickinson debía ser su primer proyecto televisivo cuando conversó con su creadora, Alena Smith, quien supo transmitirle el espíritu de una ficción llena de espíritus.

“Aunque hay momentos en los que siento más el corsé que en otros, lo cierto es que esa incomodidad me ayuda mental y físicamente a experimentar aunque sea por un rato las restricciones con las que vivían las mujeres de ese tiempo. Es muy útil para la interpretación pero además me hace sentir agradecida por lo mucho que avanzaron algunas cosas en ese sentido. El vestuario afecta todo lo que haces física y emocionalmente así que la verdad es que me encanta usarlo”, concluye la actriz, que al mirar hacia el pasado encontró respuestas para su presente y un fascinante camino hacia el futuro.