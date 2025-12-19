LA NACION

La agenda de la TV del viernes: la Supercopa de Italia, la Bundesliga, y toda la acción del tenis

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El Inter de Lautaro Martínez busca un lugar en la final de la Supercopa de Italia
El Inter de Lautaro Martínez busca un lugar en la final de la Supercopa de ItaliaSTEFANO RELLANDINI - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Supercopa de Italia

  • 16 Bologna vs. Inter. La segunda semifinal. DSports (1610)

Bundesliga

  • 16.30 Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach. ESPN 2
Borussia Dortmund, en una lucha palmo a palmo por el segundo lugar de la Bundesliga
Borussia Dortmund, en una lucha palmo a palmo por el segundo lugar de la Bundesliga Richard Sellers/Allstar - Getty Images Europe

EFL Championship

  • 17 Swansea City vs. Wrexham. Championship. Disney+

Liga de España

  • 17 Valencia vs. Mallorca. DSports+
El Valencia del argentino Lucas Beltrán abre la jornada en la liga española
El Valencia del argentino Lucas Beltrán abre la jornada en la liga españolaafp - AFP

TENIS

Next Gen ATP Finals

  • 8 Nishesh Basavareddy vs. Justin Engel y Alexander Blocks vs. Dino Prizmic. ESPN 2
  • 13 Martín Landaluce vs. Rafael Jódar y Learner Tien vs. Nicolai Budkov Kjaer. ESPN 3

Road To Australia

  • 14 Jazmín Ortenzi vs. Ana María Sánchez y Julia Riera vs. Ana Vergara, las semifinales femeninas. Disney+
  • 18 Las semifinales de varones: Mariano Navone vs. Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga vs. Camilo Ugo Carabelli. ESPN 3
Mariano Navone juega en el court central del Buenos Aires, en Palermo
Mariano Navone juega en el court central del Buenos Aires, en PalermoAndrew Medichini - AP

RUGBY

Premiership

  • 16.30 Leicester Tigers vs. Gloucester Rugby. ESPN 4

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 15.30 Monaco vs. Bayern Múnich. DSports2

AUTOMOVILISMO

Fórmula Nacional

  • 18 La primera carrera, desde Junín. TyC Sports
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Final de la Copa Intercontinental 2025: horario y dónde ver en directo PSG vs. Flamengo
    1

    Final de la Copa Intercontinental 2025: horario y dónde ver en directo PSG vs. Flamengo

  2. PSG, con un salvador impensado, se llevó la Copa Intercontinental y acentuó la hegemonía europea
    2

    Paris Saint-Germain, con un salvador impensado, se llevó la Copa Intercontinental y acentuó la hegemonía europea

  3. Se confirmó la fecha y la sede de la Finalissima entre Argentina y España
    3

    Finalissima: Argentina y España jugarán el 27 de marzo en Qatar

  4. Se sortearon los cruces de las fases previas de las Copas Sudamericana y Libertadores 2026
    4

    Argentinos Juniors jugará con un equipo ecuatoriano en la fase previa de la Copa Libertadores

Cargando banners ...