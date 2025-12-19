La agenda de la TV del viernes: la Supercopa de Italia, la Bundesliga, y toda la acción del tenis

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Supercopa de Italia

16 Bologna vs. Inter. La segunda semifinal. DSports (1610)

Bundesliga

16.30 Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach. ESPN 2

Borussia Dortmund, en una lucha palmo a palmo por el segundo lugar de la Bundesliga Richard Sellers/Allstar - Getty Images Europe

EFL Championship

17 Swansea City vs. Wrexham. Championship. Disney+

Liga de España

17 Valencia vs. Mallorca. DSports+

El Valencia del argentino Lucas Beltrán abre la jornada en la liga española afp - AFP�

TENIS

Next Gen ATP Finals

8 Nishesh Basavareddy vs. Justin Engel y Alexander Blocks vs. Dino Prizmic. ESPN 2

13 Martín Landaluce vs. Rafael Jódar y Learner Tien vs. Nicolai Budkov Kjaer. ESPN 3

Road To Australia

14 Jazmín Ortenzi vs. Ana María Sánchez y Julia Riera vs. Ana Vergara, las semifinales femeninas. Disney+

18 Las semifinales de varones: Mariano Navone vs. Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga vs. Camilo Ugo Carabelli. ESPN 3

Mariano Navone juega en el court central del Buenos Aires, en Palermo Andrew Medichini - AP

RUGBY

Premiership

16.30 Leicester Tigers vs. Gloucester Rugby. ESPN 4

BÁSQUETBOL

Euroliga

15.30 Monaco vs. Bayern Múnich. DSports2

AUTOMOVILISMO

Fórmula Nacional