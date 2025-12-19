La agenda de la TV del viernes: la Supercopa de Italia, la Bundesliga, y toda la acción del tenis
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Supercopa de Italia
- 16 Bologna vs. Inter. La segunda semifinal. DSports (1610)
Bundesliga
- 16.30 Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach. ESPN 2
EFL Championship
- 17 Swansea City vs. Wrexham. Championship. Disney+
Liga de España
- 17 Valencia vs. Mallorca. DSports+
TENIS
Next Gen ATP Finals
- 8 Nishesh Basavareddy vs. Justin Engel y Alexander Blocks vs. Dino Prizmic. ESPN 2
- 13 Martín Landaluce vs. Rafael Jódar y Learner Tien vs. Nicolai Budkov Kjaer. ESPN 3
Road To Australia
- 14 Jazmín Ortenzi vs. Ana María Sánchez y Julia Riera vs. Ana Vergara, las semifinales femeninas. Disney+
- 18 Las semifinales de varones: Mariano Navone vs. Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga vs. Camilo Ugo Carabelli. ESPN 3
RUGBY
Premiership
- 16.30 Leicester Tigers vs. Gloucester Rugby. ESPN 4
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 15.30 Monaco vs. Bayern Múnich. DSports2
AUTOMOVILISMO
Fórmula Nacional
- 18 La primera carrera, desde Junín. TyC Sports
