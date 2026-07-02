Messi gambetea el Mundial de los botines rosas: por qué las leyendas eligen contar su propia historia

“Pink is the new black”. Rosa es el nuevo negro. Eso escribieron en el medio estadounidense The Athletic. También lo avalan las redes sociales, especialmente TikTok, donde cada vez que aparece un video del Mundial, puede verse a los jugadores con los botines rosas, un rosa eléctrico, furioso, enojado, y a la vez, alegre. Ese color es el protagonista de esta Copa del Mundo, pero ¿cuál es la razón detrás? ¿Pura estrategia de marketing? ¿O hay algo más? Lionel Messi es uno de los pocos jugadores de la selección argentina que no utiliza botines rosas. ¿Qué hay detrás de esa elección? LA NACION habló con un experto en marketing y con dos psicólogos deportivos para entender el fenómeno detrás de los botines rosas.

No importa cuál sea la marca; Nike, Adidas, Puma, New Balance, Skechers, todos les dieron botines rosas a sus jugadores para el Mundial. “Olvídense del rosa Barbie: bienvenidos al verano rosa fucsia de la Copa del Mundo”, destacó The Guardian. El medio británico también compartió un dato interesante: en la temporada de 2020 de la Premier League, 636 goles los hicieron jugadores con botines rosas, mientras que solo 36 de esos tantos fueron de futbolistas con botines negros. Según aseguran los voceros de Nike y New Balance, “los colores brillantes les dan confianza, energía y visibilidad a los jugadores”.

New Balance, Nike, Puma, Adidas y Skechers, las marcas con botines rosas en este Mundial Imagen creada con IA

Las marcas justifican el uso de este color basándose en dos ejes. Uno, el lado anímico mencionado (confianza y energía) y dos, la visibilidad: el rosa es el que mejor puede verse en contraste con el verde césped y sirve para las pantallas de los celulares, donde más se consume hoy el Mundial. También tomaron la decisión por el análisis que hizo la reconocida agencia de tendencias WGSN, que adelantó que el fucsia eléctrico sería el color de la primavera-verano de 2026. Pero claro, estos botines no se diseñaron hace seis meses, sino hace dos años, ya que estudiaron el mercado y prepararon el arma de gol de los jugadores para el escenario más importante de sus vidas.

Los jugadores de México tras el triunfo histórico ante Ecuador: todos con botines rosas (Photo by YURI CORTEZ / AFP) YURI CORTEZ - AFP

Según Hernán Braberman, co-fundador de la agencia de packaging Tridimage, “todas estas marcas enormes le preguntaron a las mismas dos o tres consultoras de tendencias, recibieron ese color de la temporada rosa eléctrico y lo aplicaron así, sin más. Seguro no hubo acuerdo entre ellas, pero todos estuvieron tomando agua del mismo pozo. Y eso es lo que pasa con las tendencias: cuando se quedan en lo superficial, son un peligro, porque te convertís en uno menos en lugar de uno más”.

Hay un video que se viralizó del creador de contenidos Tuti Gelormini, quien siempre hace humor en las redes, donde justamente habla de eso. “Top 3 botines del Mundial”, se titula y muestra un ranking de botines rosas donde ninguno se distingue entre sí, aunque sean de diferentes marcas.

Un influencer hizo humor sobre los botines rosas en el Mundial

Nadie se equivoca, pero nadie se destaca.

Braberman sostiene: “Se habrán agarrado la cabeza todos mirando que hicieron lo mismo... no sabés quién juega con Adidas, con Nike o con Puma. El que se atrevió a algo distinto, ahí realmente resalta por no ser uno más”.

Según confirmó la FIFA a The Athletic, los árbitros y asistentes están obligados a usar botines tradicionales negros de Adidas, el patrocinador oficial de la FIFA. Es por eso que a ellos no se los ve con botines rosas. Sin embargo, hay otras excepciones: Messi es uno de ellos.

La terna arbitral antes del partido del Mundial 2026 entre Jordania y Argentina con botines todos negros Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“El botín quedó como el único territorio donde podés volcar identidad propia, porque el resto es el uniforme (uni-forme, de uniformidad). Pero en el lugar donde tendrías la identidad, terminaron siendo todos iguales”, asegura Braberman. Y brinda una conclusión: “La lectura superficial de las tendencias es justamente eso: superficial y un peligro. Tenés que entender qué hay detrás de la tendencia”.

Por qué en la selección todos usan rosa, menos Messi

Hay 21 futbolistas de la Argentina que utilizan botines rosas. Hay cuatro que juegan con blancos: los tres arqueros y el Flaco López. Y hay uno solo que es la oveja negra del grupo: Lionel Messi. ¿Con qué botines hizo los seis goles que lleva el capitán en la Copa del Mundo? Con “El Último Tango” que presentó Adidas en junio de este año. El nombre lo dice todo. Y los colores aún más: celestes y blancos. Ni una pizca de rosa. Algo paradójico, dado que durante el resto del año se viste únicamente de ese color, distintivo del Inter Miami.

Messi con el conjunto titular de Inter Miami. Jeff Dean/Getty Images/AFP (Photo by Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JEFF DEAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, Ezequiel Katz, psicólogo del deporte y docente de la Universidad de Buenos Aires, destaca el caso de Messi y sus botines diferentes: “Me gusta pensar que los colores del botín hacen a la identidad de uno, a los colores con los cuales uno se siente más cómodo, con los que uno más se identifica. ¿Es casualidad que utilice unos botines que son de los colores de la bandera argentina? Creo que no. Es un chico que se identifica mucho con el país”.

Messi, con los botines diferentes, en la salida a la cancha ante Austria AFA - LA NACION

Los botines de Messi no son solo el color, sino también la historia y el recorrido de sus veinte años de carrera. Están inspirados en los legendarios F50.6 TUNIT con cubierta de cordones utilizados los primeros años de su ascenso.

El detalle de los "Último Tango" de Lionel Messi Adidas

Para su lanzamiento, Adidas repasó los momentos inolvidables a lo largo de las cinco Copas del Mundo, recorriendo también la evolución de sus botines, las camisetas de la selección, las pelotas oficiales de los torneos, goles icónicos, celebraciones memorables y el camino que finalmente lo llevó a conquistar el mayor logro de su carrera: Qatar 2022.

“El Último Tango representa tanto una celebración del pasado como un homenaje a una última actuación en el escenario global, destacando a un jugador cuyo legado trasciende generaciones y redefinió la grandeza en el fútbol”, resaltó Adidas en su presentación.

Así presentó Adidas el botín especial para Messi en el Mundial 2026

Para Alejo García-Naveira, psicólogo del deporte experto en fútbol, con más de 25 años de experiencia profesional, “futbolistas como Messi o Neymar tienen una identidad deportiva tan consolidada que no necesitan seguir una tendencia para reforzar su confianza”. Por eso, destaca a LA NACION: “De hecho, utilizar un diseño exclusivo puede convertirse en un elemento más de su marca personal. La clave no es el color, sino el significado que ese color tiene para quien lo lleva”.

El experto, que trabajó durante 17 años como psicólogo en el Atlético de Madrid y ahora se desempeña como profesor en la Universidad Villanueva de Madrid, asegura que “cuando las marcas dicen que el rosa transmite confianza y energía, no están describiendo un efecto psicológico universal del color, sino construyendo un significado simbólico que puede ser adoptado por el deportista y tener efectos indirectos sobre su autoconfianza e identidad competitiva”. Más allá del análisis del color, él está seguro de que lo único que buscan es “una buena estrategia de marketing y vender botines”.

Los jugadores de la selección argentina en este Mundial; los arqueros, el Flaco López y Messi, con los únicos botines distintos

García-Naveira explica que el color rosa en sí “no mejora la confianza, pero puede reforzarla si el jugador lo interpreta como algo positivo o identitario”. Ezequiel Katz, en ese sentido, coincide: “Los colores tienen efectos sobre el estado emocional de las personas, pero no hay ninguna evidencia concreta sobre si alguno tiene un tipo de impacto directo sobre la energía o la confianza”.

Katz vuelve a traer a Messi al foco del debate: “No es tanto el calzado en sí mismo lo que puede potenciar la personalidad del futbolista, sino la narrativa que uno le brinda a ese calzado”.

Haaland y Mbappé, dos goleadores del Mundial que utilizan botines rosas (Photo by Mattia Ozbot and Dan MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) MATTIA OZBOT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ante eso, García-Naveira acota: “Hace unos años, llevar unos botines rosas era una forma clara de diferenciarse. Hoy, al haberse extendido tanto, ese efecto distintivo disminuyó. Sin embargo, sigue existiendo una necesidad humana de expresar la propia identidad y el deporte profesional no es una excepción”.

Katz trae a un futbolista icónico de los 70, Oscar “Indio” Gómez, héroe del único título que Quilmes ganó en primera, quien justamente quedó en la memoria por sus botines blancos. “Era una época donde todos los futbolistas usaban botines oscuros; él se destacó porque usaba unos blancos, y eso quedó popularizado como un fenómeno innovador”.

Las otras leyendas del Mundial que no llevan botines rosas

Messi no es el único. Nike diseñó unos totalmente dorados para Cristiano Ronaldo, por disputar su sexta Copa del Mundo.

Nike preparó un diseño único para Cristiano Ronaldo en su sexta Copa del Mundo

Puma hizo lo propio con Pulisic, la figura del equipo estadounidense luce unas estrellas azules que recuerdan a la bandera de su país. Lo mismo pasa con Neymar, que utiliza unos Puma únicos, amarillos y verdes que hablan de él, de Brasil y del sueño de la Copa del Mundo. Hasta la plantilla dentro cuenta una historia.

Sobre esto, Braberman opinó: “Lo que empieza a destacar ahora son las excepciones, los que salen de la uniformidad”. Y brinda otra conclusión: “La lección de fondo que deja este debate de los botines rosas es que toda tendencia es buena si la pasás por el filtro de tu identidad”.

Neymar durante la presentación de sus botines especiales para el Mundial

Al hablar de identidad y de individualidad, hay otras figuras de este Mundial que se destacan por sus botines. Tim Payne, el famoso defensor de Nueva Zelanda que fue el foco durante la previa de la Copa del Mundo por volverse viral, utilizó unos color blanco de la marca Asics que hicieron contraste con el negro de su selección. Y Vozinha, héroe de Cabo Verde que se enfrentará este viernes a la Argentina, utiliza unos también blancos de la empresa Senda Athletics, cuyo dueño es el argentino Santiago Halty.

Vozinha no solo tuvo esa elección de botines diferentes, sino que se atrevió a más y le pidió a Halty si podía intervenir su calzado con un artista caboverdiano para que dibujara el escudo de la federación.

Tras su debut ante España, donde fue figura, el arquero pasó de 50.000 a 17 millones de seguidores en Instagram, y sus botines Senda Mendoza Elite (u$s 225 en la página oficial) adquirieron una visibilidad con la que su creador apenas soñaba. Es un claro ejemplo de que arriesgarse a ser diferentes valió la pena.

Vozinha y unos botines que cuentan su propia historia

Otro caso particular es el del delantero francés Michael Olise, el máximo asistidor en lo que va del Mundial. El futbolista de 24 años es conocido porque no tiene sponsor de botines, ya que se niega a firmar con marcas como Nike o Adidas por su filosofía personal.

Esto le permite cambiar de botines en cada partido según su comodidad o preferencia. En el último año llegó a utilizar más de 15 modelos distintos. Tanto en el Bayern Munich, su club, como en la selección francesa, nunca se sabe con qué saldrá a la cancha. En el triunfo 3-0 contra Suecia utilizó unos Nike intervenidos con dibujos animados por el famoso diseñador Matt DiGiacomo.

Los curiosos botines de Olise para el último partido contra Suecia que tenía dibujos animados hechos por el diseñador Matt DiGiacomo @nogueirafoto

En un Mundial de botines rosas, los jugadores que se atrevieron a elegir otro calzado y contar una historia diferente a través de ellos son quienes salieron ganando. Leo Messi triunfó incluso en eso. Adidas también.

El capitán, al igual que algunas otras pocas leyendas, cuenta a través de sus botines la historia de su carrera con la selección albiceleste. Y va un paso más allá: relata ahí también la historia de su vida. En la zona celeste, cerca del tobillo, lleva inscripto el nombre de sus tres hijos con sus fechas de nacimiento. Y hay algo más, un guiño a “Anto”, su gran amor. Corren con él, lo acompañan y le recuerdan quién es: el mejor jugador del mundo, pero también un papá y un marido, 100% argentino.