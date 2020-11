Mike Tyson admitió que fumó marihuana antes de la pelea con Roy Jones Jr.

Mike Tyson, cara a cara con Roy Jones Jr en su regreso al boxeo tras 15 años Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 12:01

Mike Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados, admitió haber fumado marihuana antes de enfrentarse con Roy Jones Jr. en el marco de su regreso al boxeo, y afirmó: 'Solo tengo que fumar'.

La leyenda del boxeo, de 54 años, que volvió al ring luego de quince años, explicó que lo hace todos los días, pero aclaró que dejó de consumir cocaína "hace casi tres años".

"Es lo que soy", continuó Tyson a los periodistas. 'No tiene ningún efecto en mí desde un punto de vista negativo.

"Es solo lo que hago, cómo soy y cómo voy a morir. No hay explicación. No hay principio, no hay final... simplemente me adormece. No adormece el dolor '.

En mayo de 2019, estaba entre los 150 atletas que apoyaron una petición para eliminar la marihuana de la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

Dos meses después, reveló en su podcast, 'Hotboxin' with Mike Tyson, 'que fuma marihuana por valor de 40 mil dólares por mes.