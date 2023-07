Mostraron la firma del contrato de Messi con Inter Miami y todos resaltaron su look formal nunca antes visto

escuchar

Este viernes, el Inter Miami se enfrentará al Cruz Azul por la Leagues Cup, torneo que aglutina equipos de la MLS y de la Liga MX. Si bien el entrenador Gerardo Martino no lo confirmó, la expectativa es grande por ver a Lionel Messi debutar con los nuevos colores de su camiseta. Y para calmar la ansiedad, el club compartió imágenes de la firma de su contrato.

El equipo de Miami se enfrentará por la primera fecha de la llave sur 3 a Cruz Azul este viernes a las 20 h. (hora argentina) en el DRV PNK Stadium por la Leagues Cup, un torneo que se disputa desde 2019 entre clubes de Estados Unidos y México. Sin embargo, la principal noticia es la posibilidad de que Lionel Messi haga sus primeros pases, toques, gambetas y goles con el club norteamericano luego de su frustrado paso por la liga francesa.

Lionel Messi firmó contrato con el Inter Miami

Si bien el arreglo con Inter de Miami estaba arreglado e incluso fue presentado oficialmente en el estadio donde juega de local, hasta el momento no se habían visto imágenes del rosarino firmando su nuevo contrato. Este jueves por la tarde, las redes sociales del club mostraron el histórico momento en el que el capitán de la selección argentina se presentó de traje y corbata para firmar los documentos, en compañía de David Beckham y el resto de los socios del club.

En la mesa se encontraba la camiseta titular rosada de Inter Miami y la suplente negra con el doral número 10 y el apellido de la estrella del fútbol mundial. En el video compartido por el club, se ve a Messi llegando al recinto con una sonrisa y luego su abrazo con Beckham. Después, el argentino se puso a firmar su nuevo contrato ante la atenta mirada de los que lo rodeaban y, por último, posaron junto a la camiseta.

Lionel Messi junto a los dueños del Inter Miami

Lionel Messi firmó su contrato con el Inter Miami Twitter: @InterMiamiCF

Lionel Messi y los socios del Inter posaron con las camisetas del argentino

Lo curioso de la jornada fue el look de Lionel Messi para firmar su contrato: un saco azul, camisa blanca y una corbata rosada con guiños a los colores de su nuevo club. El futbolista nunca utilizó esta paleta de colores, por lo que sorprendió a muchos fanáticos alrededor del mundo. Si bien es cierto que no acostumbra a vestirse formalmente, cada vez que lo hace da de qué hablar y el claro ejemplo fueron sus osados outfits que vistió para cada gala de El Balón de Oro y The Best.

“Confirmación”, escribió David Beckham en su cuenta de Instagram junto a varias imágenes de la jornada, mientras que las redes sociales de Inter Miami señalaron: “La primera semana de Leo en fotos”, junto a un conjunto de fotografías.

Messi ya entrena, entre gestos y charlas en inglés

Con pocos días en Miami, el argentino mostró un gesto inesperado para sus pares. Así lo contó el defensor DeAndre Yedlin en conferencia de prensa. Así, dio un ejemplo de la generosidad de Messi y evaluó cómo es su inglés para comunicarse con el resto de los jugadores.

La primera parte de sus declaraciones tuvieron que ver con una sorpresa por WhatsApp. Sucede que el juvenil Leonardo Campana, de Ecuador, pidió en el grupo de chat del equipo un par de entradas para el partido contra el Cruz Azul donde, en principio, Messi iría al banco de suplentes. En lo que parecía un simple mensaje, el rosarino intervino para cumplir el pedido.

El defensor DeAndre Yedlin contó cómo se comunica Lionel Messi en inglés (@TyCSports)

“Campana necesitaba entradas para la presentación del domingo y preguntó en el chat grupal si alguien tenía. Yo ni siquiera sabía que estaba en el grupo, pero contestó enseguida: ‘¿Cuántas necesitas?’. Ahí dije: ‘Wow’. Porque fue de inmediato. Ellos se conocen desde hace dos o tres días y mostrar esa generosidad es un buen primer ejemplo de cómo es”, explicó Yedlin, quien se integró recientemente al plantel del Inter Miami tras estar de gira con la selección de Estados Unidos.

Otra de las consultas que se realizaron en la rueda de prensa es acerca de cómo interactúa Messi con el resto del plantel ante la barrera idiomática que existe entre el español y el inglés. “Su inglés es suficiente para seguir adelante, habla con todos”, explicó el defensor.

