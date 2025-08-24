El increíble momento de furia de dos pilotos de Speedway británico: a los golpes en plena pista

Las imágenes sorprendieron. La pelea en plena pista causó asombro. Y atención: por el grado de violencia en el cruce, los dos pilotos podrían recibir severas sanciones. Tras el desenlace del speedway británico, una rama del motociclismo que se corre en óvalos de tierra, Charles Wright, ex campeón británico de Speedway, y Jake Allen terminaron a los golpes durante la sexta manga del enfrentamiento entre Redcar y Scunthorpe en el circuito de Teesside.

En el ECCO Arena de Middlesbrough, la violenta confrontación obligó al tribunal de disciplina de la categoría a abrir una investigación disciplinaria, según informó el diario británico The Sun.

🥊 FIGHT NIGHT AT THE ECCO ARENA



HUGE fight breaks out as Charles Wright and Jake Allen throw shapes at the end of Heat 6 in last night's meeting between @redcarbears and @speedwayscunny#watchspeedway | 🇬🇧 @SpeedwayGB pic.twitter.com/51cd14PFoy — British Speedway Network (@watchspeedway) August 23, 2025

La tensión se desató tras el desenlace de la prueba, cuando Wright impactó contra Allen. El piloto australiano explicó que, tras cruzar la meta y reducir la velocidad, fue chocado por su amigo. Según Allen, él había ganado la carrera y, al soltar el acelerador, Wright calculó mal su trayectoria y lo golpeó: “No fue culpa mía“.

Allen charló con The Sun y al parecer la reacción de Wright fue porque entendió que no hubo una disculpa inmediata: “Somos buenos amigos, pero no hay excusa para que te tiren después de una carrera. No creo que nadie pueda culparme por esta situación. He sido amigo de Charles desde mi primera temporada en el Reino Unido. Eso no cambia”.

En los videos que se viralizaron se puede ver cómo ambos pilotos intercambiaron golpes y cayeron sobre la pista, lo que obligó a la intervención de varios oficiales para separarlos. El jefe de equipo de Scunthorpe, David Howe, fue uno de los que actuó para evitar que la situación escalara más: “La carrera había terminado. Por lo que sabemos, Charles no se dio cuenta de que la carrera había finalizado. Jake iba bastante abierto y Charles compite siempre al máximo. Charles golpeó a Jake y este cayó con fuerza, chocando contra la valla”.

Y continuó: “Jake no iba a toda velocidad cuando terminó la carrera y aun así destrozó la moto. Creo que fue una reacción en caliente. Incluso empujó a su propio mecánico para apartarlo”.

Allen además habló acerca de lo que implicó económicamente y físicamente como saldo del incidente con Wright: “Hay 1.500 libras esterlinas en daños y el casco está arruinado. Mi cabeza golpeó el suelo también. La gente no entiende los costos que esto implica. Acabo de volver de una lesión en el escafoides y ahora siento exactamente lo mismo otra vez”.

Según informó The Sun, Speedway Control Bureau evaluará el caso este lunes, y que incluso se estima que los pilotos recibirán una sanción económica. El jefe de equipo de Scunthorpe explicó que espera que se tenga en cuenta el contexto: “Imagino que los multarán. Es un golpe duro para Jake: rompió un motor, dobló la moto, se lesionó el hombro... Creo que el Bureau debería considerar esto. Son mejores amigos, fue un momento de furia y un error genuino de Charles (Wright). No creo que esto sea malo para el speedway. Espero de verdad que no los multen. Fue sólo un incidente de carrera y ya no hay rencor. La próxima semana volverán a competir entre ellos y no habrá ningún problema”.