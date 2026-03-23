Los europibes con bandera argentina se destacaron con un podio y una salvada milagrosa en el Gran Premio de Brasil

Sin fecha en la Argentina, después de que Termas de Río Hondo dejara el calendario esta temporada, el MotoGP descubrió en el retorno a Brasil, luego de 22 años, una plaza para visitar Sudamérica. El autódromo Ayrton Senna, de Goiania, que recibió obras por 50 millones de dólares para ser sede tras 37 temporadas, fue el escenario del segundo episodio del año y tuvo un sello argentino en Moto3, la categoría de menor cilindrada de los espectáculos del campeonato Mundial de motociclismo de velocidad. Los europibes, porque son nacidos en Barcelona, pero participan bajo bandera argentina, resultaron protagonistas por diferentes situaciones: Marco Morelli logró con el segundo puesto por primera vez un podio, después de diez carreras; Valentín Perrone heló la sangre con la maniobra con la que evitó una colisión ante el español Joel Esteban, actor de un espeluznante accidente.

La prueba de clasificación dejó en una posición expectante a Morelli y en el primer giro se desató una interesante batalla con Perrone: los europibes marcaban el 1-2 de la carrera. Pero el ritmo que arrastraban David Almansa (KTM) y Máximo Quiles (Aspar Team) fue demasiado y los pilotos que corren con los colores nacionales perdieron no solo los puestos de privilegio si no también protagonismo en el espectáculo. Para el Gladiador, así lo conocen a Morelli, el desarrollo comenzó a ser un tormento por la elección de neumáticos: la cubierta trasera, de compuesto blando, impedía sostenerse en los tiempos de vuelta de los punteros.

El primer podio de Marco Morelli (Aspar Team) en diez carreras; el piloto de 18 años redondeó un gran fin de semana en Goiania y marcha segundo el el Mundial de Moto3 Gold & Goose Photography - Getty Images South America

La caída de Scott Odger (CIP Green Power) obligó a la dirección de carrera a sacar la bandera roja cuando la carrera cumplía 15 giros y como no se formalizaron los dos tercios del recorrido, el espectáculo que se relanzó con cinco vueltas para el final. El Aspar Team cambió el neumático que ralentizaba a Morelli, que reinició desde la séptima plaza. Y lo que era desesperanza se convirtió en ilusión.

Con tres vueltas para la bandera a cuadros, Morelli sacó a relucir el talento y la audacia y en un movimiento superó a Álvaro Carpe (Ajo Motorsport), Guido Pini (Leopard Racing) y Adrián Fernández (Leopard Racing) para saltar al segundo escalón del clasificador. El catalán era el piloto más rápido en la pista e intentó dar pelea a Quiles –Almansa sufrió una caída y quedó fuera de la pulseada por el triunfo-, aunque la distancia que llevaba su compañero de garaje en el Aspar Team se hizo inalcanzable y el joven talento español que es apadrinado por los hermanos Marc y Álex Márquez firmó el éxito.

¡EL SOBREPASO QUE VALIÓ UN PODIO! 🇦🇷🔝



Marco Morelli adelantó a cuatro pilotos y quedó segundo en el GP de Brasil para lograr por primera vez ubicarse en la segunda posición. 🔥



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“Fuimos rápidos todo el fin de semana, me sentí muy cómodo con la moto. No me sentía muy bien con la rueda trasera en la primera [parte de la] carrera, era difícil de gestionar. La bandera roja me ayudó, porque me permitió montar una goma nueva y empujé muchísimo y traté de darle alcance a Máximo [Quiles]. Me voy con mi primer podio y cerca de la Argentina”, relató Morelli, que con apenas dos años ya jugaba con las motos.

La pasión es una herencia de su padre Bruno, un argentino que practicaba motociclismo de modo amateur. Vendedor de una empresa multinacional, se radicó en España y se casó con una peluquera española: el 2 de julio de 2007 nació Marco. De pasatiempo a tomar el reto de convertirse en piloto, hizo escalera y el año pasado se estrenó en el Mundial de Moto3: corrió en ocho pruebas, mientras se desempeñaba en otras categorías.

El Aspar Team aprovechó la bandera roja para cambiar el neumático trasero y Marco Morelli ensayó un sprint para saltar del séptimo al segundo puesto en el clasificador Mirco Lazzari gp - Getty Images AsiaPac

El retorno del MotoGP a Brasil será un recuerdo para toda la vida para el Gladiador, que se trepó por primera vez al podio y ahora es escolta en el campeonato, con 28 unidades; Quiles, suma 45 puntos. Con Morelli en la celebración, la bandera argentina volvió a flamear en dos pruebas consecutivas, una situación que no se repetía desde 2004, cuando Sebastián Porto logró encadenar tres podios entre las carreras en Qatar, Malasia y Australia.

El resumen de la prueba de Moto3 en Goiania

Si la bandera roja provocó el ascenso de Morelli, para Perrone tuvo la dirección contraria. El Coyote marchaba en el cuarto puesto cuando se produjo el accidente y con posibilidades de repetir podio, como en el estreno del calendario, en Tailandia, donde finalizó en el tercer lugar. Pero en las cinco vueltas, tras el relanzamiento, la KTM del equipo Tech3 decayó en el rendimiento y la bandera a cuadros lo descubrió en el séptimo casillero.

Valentín Perrone tuvo un desempeño de mayor a menor en Goiania: batalló con Marco Morelli en el inicio de la carrera por el primer lugar, pero sin ritmo cayó al séptimo casillero del clasificador Gold & Goose Photography - Getty Images AsiaPac

En un fin de semana en el que las caídas y los accidentes marcaron las pruebas, aunque la visita será recordada por el hundimiento del asfalto en la recta principal tras la clasificación del MotoGP, lo que generó el retraso de la actividad el sábado, Perrone padeció uno de los mayores sustos de la jornada dominical.

Joel Esteban, que marcó la pole, realizó un highside, una de las caídas más peligrosas y temidas por los motociclistas, donde el piloto sale disparado por encima de la moto. El representante de KTM, del equipo Level Up, voló delante de Perrone, que a puro reflejo logró reducir la velocidad y evitó el choque contra la descontrolada moto del español.

El próximo fin de semana la caravana se presentará en Austin, en el Gran Premio de los Estados Unidos. Ahí estarán nuevamente Morelli y Perrone, que demostraron credenciales para ser protagonistas en el Mundial de Moto3.

Bezzecchi y Martín, el 1-2 de Aprilia en MotoGP

El nuevo calendario es una continuidad del cierre de la temporada pasada para Aprilia, que del doblete que firmó Marco Bezzecchi con los triunfos en Portugal y Valencia en 2025 saltó a dos victorias, en la misma cantidad de pruebas, en 2026. Nuevamente el piloto italiano es quien desata la alegría en la casa de Noale, tras celebrar en Tailandia y ahora en Brasil, donde además la marca selló un 1-2 con Jorge Martín. La última vez que Aprilia ocupó los dos primeros casilleros del clasificador fue en el Gran Premio de Cataluña 2023, con Aleix Espargaró y Maverick Viñales.

Marco Bezzecchi, el primer piloto de Aprilia en ganar en cuatro pruebas consecutivas en MotoGP; el italiano triunfó en Portugal y en Valencia en 2025, y en Tailandia y Brasil en 2026 EVARISTO SA - AFP

La prueba no tuvo demasiados matices, porque Bezzecchi saltó del segundo al primer escalón y dominó con un ritmo demoledor para convertirse en el quinto piloto en la historia del MotoGP en firmar un póquer de éxitos en fila: antes, Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Francesco Bagnaia. Con el triunfo desplazó a Pedro Acosta (KTM) de la cima del campeonato. La felicidad del italiano la completó Martín, el campeón de 2024 que logró romper con el hechizo de subirse a un podio con una moto que no sea Ducati.

El resumen de la carrera de MotoGP en Brasil

El exmonarca se unió a la casa de Noale después de lograr el título con Prima Pramac, pero solo corrió ocho de las 22 citas: sufrió 19 fracturas a largo del año. El momento más delicado fue el accidente en Qatar, donde lo arrolló Fabio Di Giannantonio –VR46, en Goiania completó el podio- y fue hospitalizado en terapia intensiva. El sábado recuperó las mejores sensaciones al finalizar tercero en la Sprint Race y al día siguiente redondeó la tarea con un segundo puesto, luego de una maniobra para aplaudir, al superar en el mismo compás a Marc Márquez (Ducati) y a Di Giannantonio.