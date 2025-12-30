Incautaron una colección de MotoGP valuada en 40 millones que pertenecería a uno de los narcos más buscados por el FBI

Un golpe de los importantes y una noticia que sacudió el universo del motociclismo. Un operativo del FBI que buscaba detener a Ryan James Wedding, uno de los criminales más buscados, terminó con la incautación de varias de las máquinas emblemáticas del MotoGP, la máxima categoría del automovilismo.

En este operativo, se encontró una colección de motos valorada en unos 40 millones de dólares y dentro del estacionamiento que tenía este delincuente se encontraron varias motos de la marca Ducati, que fueron utilizadas por leyendas como Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovicioso, Loris Capirossi y Andrea Iannone. Además, se encontró la Moto2 campeona del mundo de Marc Márquez de 2012 y la Aprilia de 125cc con la que Rossi ganó el título del octavo de litro.

La colección de MotoGP se estima que tiene un valor de unos 40 millones de dólares

“Este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Esta exitosa incautación es resultado de la colaboración entre las autoridades mexicanas, el FBI, la RCMP y el LAPDHQ”.

En el mismo posts, acompañado por algunas fotos de las motos confiscadas se informa: “Existe una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Si tiene alguna información sobre Wedding, comuníquese con el FBI por WhatsApp, Signal o Telegram”.

En este allanamiento que realizó el FBI en México, se encontraron medio centenar de motos de carreras sin que, aparentemente, se les diera el cuidado y mantenimientos adecuados. Una vez incautadas todas estas motos se deberá determinar si proceden las autoridades a almacenarlas, subastarlas o a destruirlas.

El Gobierno de EE.UU. busca a Ryan James Wedding, exsnowboarder que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, por delitos de narcotráfico.



De acuerdo a la Fiscalía estadounidense, este sujeto se esconde en México bajo la protección del crimen organizado.… pic.twitter.com/o7RjNmjNsT — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 19, 2025

Existe un mercado de compra y venta de motos, y en general cualquier tipo de material relacionado con MotoGP, ya sea cascos, indumentarias de los pilotos y otro objetos, denominado ‘memorabilia’, que cuentan con gran atractivo por parte de grandes coleccionistas. Ducati tiene su propio canal de venta de ‘memorabilia’, como también lo tiene la propia competición de MotoGP.

Ryan James Wedding es un ex atleta olímpico canadiense, que esta acusado de dirigir una organización vinculada al cartel de Sinaloa y que habría orquestado el asesinato de un testigo federal, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

🔴 EU acusa al ex atleta olímpico canadiense Ryan James Wedding de liderar una red ligada al Cártel de Sinaloa.



Está entre los 10 más buscados del FBI y enfrenta una recompensa de hasta 15 mdd. pic.twitter.com/Xr4Pc8lg6i — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 19, 2025

Además, en la página del FBI se publicó el historial de Ryan James Wedding, al que se lo acusa, entre otras cosas de: “conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla; Conspiración para exportar cocaína; Conspiración para cometer homicidio en relación con una empresa delictiva continua y un delito de drogas; Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante; Conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante; Conspiración para blanquear instrumentos monetarios”.