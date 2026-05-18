El estado de salud de Alex Márquez después del terrible accidente en el MotoGP de Montmeló

El último fin de semana, el MotoGP no fue noticia tanto por lo deportivo, sino, por el grave accidente sufrido por Álex Márquez en el Gran Premio de Catalunya, en Montmeló. Se sucedieron momentos de tensión: tras ser llevado en ambulancia al centro médico, el motociclista español fue trasladado al Hospital Universitari General de Catalunya, en Sant Cugat. Allí, tras las pertinentes pruebas, se le diagnosticó una fractura leve de la vértebra C7 y una fractura, más grave, de la clavícula derecha. Pero lo peor ya pasó.

La secuencia se había desencadenado cuando Pedro Acosta, que encabezaba la carrera, sufrió la rotura de su neumático trasero en plena recta entre las curvas 9 y 10, mientras rodaba a unos 200 km/h.

El accidente de Alex Márquez en el MotoGP de Montmeló

Detrás suyo circulaba Márquez, que no pudo evitar el impacto y chocó con violencia. Como consecuencia, el piloto español se salió de la pista a muy alta velocidad y cayó de espaldas con dureza, en una acción que generó inmediata alarma. La bandera roja se desplegó de inmediato y una ambulancia ingresó al circuito. Unos diez minutos después del accidente, Márquez fue evacuado. Minutos más tarde, el campeonato confirmó que el piloto había sido trasladado a un hospital de Barcelona.

Ya este lunes, el propio Álex buscó tranquilizar a todo el mundo con un mensaje en las redes sociales, antes de ser intervenido. "¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo“, mencionó el corredor de Gresini.

Todo controlado!!

Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos.

Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo 💙 pic.twitter.com/tY15py29Eq — Alex Márquez (@alexmarquez73) May 17, 2026

Ya este lunes, un tuit oficial del equipo, explicó: “Álex Márquez se sometió exitosamente a una cirugía anoche por una fractura de su clavícula derecha, que fue estabilizada con la inserción de una placa, por Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán en el Hospital General de Catalunya. Saldrá del hospital más tarde esta tarde”.

Ayer, el triunfo quedó para Fabio Di Giannantonio, pero no se olvidó del infortunio de Márquez y de otros accidentes que hubo en la carrera, que motivaron a una segunda bandera roja. “Estoy muy feliz, pero estaba muy preocupado por todos los pilotos que se han caído, no ha sido un día fácil”, comentó el vencedor del día al bajarse de la moto. “Espero que Alex se encuentre bien. Intentamos dar espectáculo, pero somos humanos”, mencionó el italiano Giannantonio.

Álex Márquez successfully underwent surgery last night for a fracture of his right clavicle, which was stabilized with the insertion of a plate, by Anna Carreras, David Benito, and Paula Barragán at Hospital General de Catalunya. He will leave the hospital later this afternoon. pic.twitter.com/qMvMZQFIVA — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 18, 2026

En las palabras finales, el vencedor en Montmeló también hacía referencia a lo que sucedió cuando se reanudó la carrera con una segunda salida en la que hubo otro grave incidente. Zarco tocó por detrás a Marini y al caer el cuerpo del francés se enganchó con la Ducati de Bagnaia. Así, llegó una nueva bandera roja y más ambulancias. El galo también fue trasladado al centro hospitalario y se conoció que tuvo sufrió una fractura en el peroné izquierdo y los ligamentos de la rodilla izquierda desgarrados.