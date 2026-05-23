Kevin Benavides: el piloto que ganó dos veces el Rally Dakar en motos, ahora acelera en la categoría reina de autos

Dos años atrás sufrió un accidente con consecuencias graves. Kevin Benavides se entrenaba con su hermano Luciano en la pista privada de Mantillo Mx Park, de Rocunulla Adventure Land, en el kilómetro 1580 de la ruta Panamericana antes de encarar el Desafío Ruta 40, la cuarta y anteúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid. Las lesiones en la cabeza hicieron temer por su vida: dos días intubado, con pérdida de conocimiento. También padeció una fractura en el húmero del brazo izquierdo que dañó el nervio radial, que repercutió en el dominio de los movimientos de la extremidad superior y las falanges. Corrió con limitaciones el Rally Dakar 2025, aunque tras siete días de forzar el físico privilegió reanudar la recuperación y abandonó la carrera que lo tuvo dos veces como ganador y con dos marcas distintas: Honda, en 2021, y KTM, dos años después.

Seis meses antes, el salteño ya programaba cómo sería la siguiente aventura si la respuesta física no lo acompañaba en la carrera más exigente del planeta. En una charla con La Nacion enseñó las cartas que jugó tras el abandono, aunque el contrato con KTM finalizaba en diciembre de 2026. “Sé que no puedo correr hasta los 50 años en motos de modo profesional, pero a la decisión quiero tomarla yo y no que me alejen. Puede ser otra categoría dentro del Dakar, dentro de las cuatro ruedas. Si tuviera que elegir, iría directamente al auto, pero no es nada fácil. Y si no tendremos que haces la escalera con los prototipos, los SSV o en Challenger”, relataba.

Kevin Benavides y su navegante Lisandro Sisterna tuvieron el viernes el primer contacto con la Toyota Hilux para correr el Desafío Ruta 40, tercera fecha del calendario del Mundial de Rally Raid Prensa Red Bull

Se presentó en el Dakar 2026 en Challenger: finalizó séptimo en el clasificador general y ganó tres etapas. Inconformista, los retos lo envuelven y cuatro meses después de recorrer el desierto de Arabia Saudita se adentra en una nueva experiencia con el salto a la categoría Ultimate, la reina dentro de la competencia en cuatro ruedas del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

El Desafío Ruta 40, que comenzará el domingo y se extenderá hasta el jueves 29 de mayo, el estreno. La tercera fecha del calendario, en territorio argentino, resultará un rulo entre San Juan y San Rafael (Mendoza) y ahí Benavides, que tendrá como navegante a Lisandro Sisterna, se medirá con los mejores de la especialidad. Quince de los 25 inscriptos son pilotos de fábrica, con apoyo oficial, destacándose el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah y el francés Sébastien Loeb, representantes de Dacia; los españoles Carlos Sainz y Nani Roma (Ford); el sudafricano Henk Lategan (Toyota)... Bajo la estructura de Overdrive Racing, de origen belga y con reputada trayectoria en el rally raid, el salteño integrará el conjunto que se alista con los modelos Toyota Hilux con el saudita Yazeed Al Rajhi –ganador del Dakar en 2025- y el chileno Hernán Garcés.

“El cambio vino después de lo que fue el debut en el Dakar y también de la última carrera que hice en la Argentina, el SARR [South American Rally Race], donde me sentí muy bien. La categoría Challenger fue muy buena como curva de experiencia, de aprendizaje, pero mi sueño y desafío siempre fue la categoría mayor. No tuve una gran cantidad de pruebas en Challenger, pero decidí hacer el cambio ahora porque de igual manera en algún momento había que afrontarlo. Siempre estoy en la búsqueda de nuevos retos y aproveché que el movimiento coincidiría con la fecha en la Argentina”, relata Benavides a LA NACION, mientras ultima detalles para la aventura.

La experiencia será novedosa al extremo que recién el jueves presentó la Toyota Hilux y el viernes tuvo el primer contacto. “Llego crudo, pero voy sin miedo al éxito. Vamos a hacer algunas pruebas pequeñas, porque largamos el domingo. Es todo un desafío: el tiempo de adaptación es muy poco, pero estoy listo para afrontarlo”, se despacha, quien también observará a su hermano Luciano, ganador del Dakar 2026 en motos y que extendió el contrato con KTM.

Un nuevo reto para Kevin Benavides, que en 2025 se retiró de las motos y este año pasó de correr en Challenger a la categoría Ultimate en el Mundial de Rally Raid Prensa Red Bull

“Seguramente que va a cambiar prácticamente todo. Tomé clases con el Coyote Villagra [21 títulos en el automovilismo argentino; corrió en el Mundial de Rally y el Rally Dakar en la categoría autos y camiones], y básicamente la camioneta lo que tiene de importante es el peso, la velocidad, la potencia y los neumáticos, que son muy grandes y da mucho agarre y seguridad... Pero hay que manejar una camioneta de 2500 kilos y que con el tanque de combustible lleno suma 500 litros más de peso. Cuando vas consumiendo cambia mucho cómo se comporta el vehículo, pero todo eso me lo dijeron: es todo teoría. No tengo nada de práctica, cuando me suba y pueda girar voy a tener una sensación propia de la complejidad”, analiza quien en motos debutó en 2015... en el Desafío Ruta 40.

En motos, Kevin Benavides ganó el Rally Dakar con KTM, en 2023, y con Honda, en 2021; el salteño es el único piloto que se impuso con dos marcas distintas Red Bull KTM Factory Racing

“Once años después lo hago con las camionetas. Ojalá que sea con la misma proyección, porque con las motos mal no me fue: gané esta carrera dos veces, en 2017 y 2023. La idea de arrancar en la Argentina es por un tema de visibilidad. Los sponsors que me acompañan son de acá y agradezco que hayan confiado en mí y hacerlo en el país me va a ayudar a seguir alimentando este proyecto, porque tengo cerrada esta carrera por presupuesto y la intención es sumar la fecha de Marruecos y el Rally Dakar del año próximo. Una manera de mostrarse de que no solo es un proyecto, si no que ya es una realidad y que está firme. Que no se trate de palabras, que se vea que son acciones y que se puso en marcha”, confiesa Benavides cómo proyectó que el Desafío Ruta 40 sea el comienzo del reto.

Para Benavides cambiarán las prioridades. Acostumbrado a correr para ganar, esta vez la meta es otra: participar, hacer experiencia... “En dos años pasé de las motos a Ultimate. Es una escalada muy rápida, porque me retiré el año pasado, me sumé a Challenger y en el mismo año salté a las camionetas. Es un desafío muy grande, pero no soy conformista: me podría haber quedado en Challenger a tratar de pelear por un título, pero me gusta ir a lo difícil, a lo más grande”, expone el mayor de los hermanos y quien mantuvo contactos con el francés Stéphane Peterhansel, que venció en 14 oportunidades en el Rally Dakar: seis en motos y ocho en autos.

Kevin Benavides, de las motos a la categoría Challenger, donde debutó este año en el Rally Dakar: en su primera experiencia finalizó séptimo y ganó tres etapas A.S.O./A.Vincent/DPPI

“Me llevo muy bien con todos los pilotos de la categoría y tuve conversaciones con Peterhansel, que es Monseiur Dakar y que también llegó desde las motos. También con el mendocino Lucio Álvarez, que compite hace unos años y me dio algunos tips y recomendaciones. Ahora son todos rivales, pero estoy contento de poder competir con semejantes nombres. Son leyendas y para mí es un honor entrar en esta categoría y quisiera dar batalla. Sé que esta competencia va a ser ponerse a tono. Hay que ser realista de que iré a competir y no a ganar: mi objetivo es hacerlo bien, terminar. Vienen 15 pilotos factory y hay 25 anotados en la categoría: la clave es enfocarse en el día a día y eso me lo enseñó el rally durante toda mi carrera deportiva. Uno siempre puede tener un plan, pero al final va cambiando a diario y el que mejor se adapta a esos cambios es el que puede hacer un buen trabajo”, apunta sobre cuál será la hoja de ruta para el estreno.