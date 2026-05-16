Moto3: Valentín Perrone logró la pole position para el Gran Premio de Cataluña y Marco Morelli largará 5º

Moto3 es la categoría más entretenida del motociclismo de velocidad. No es la más importante, por supuesto; no tiene a las máximas figuras. Más bien, es un peldaño importante en la escalera de ascenso hacia MotoGP, la de las máquinas más potentes, las más rápidas. El anhelo de todos los pilotos.

Pero en Moto3 están, desde hace tiempo, los mejores espectáculos. Parejísimos, inciertos hasta el final, llenos de candidatos reales a la victoria. Y este año posee un atractivo especial para los argentinos: dos pilotos que corren bajo bandera albiceleste. Aunque no nacidos en el país: Valentín Perrone y Marco Morelli son “europibes”, al estilo de Alejandro Garnacho en el fútbol. Aparecieron en el mundo hace 18 años, en el Viejo Continente, pero las raíces argentinas de su árbol genealógico los impulsaron a tratar de hacer sonar en los podios el himno que crearon Blas Parera y Vicente López y Planes.

Marco Morelli vuelca su KTM para doblar en Montmeló, donde resultó quinto en la Q2 a apenas 248/1000 de su compatriota Perrone. Mirco Lazzari gp - Getty Images Europe

Perrone acaba de vivir uno de sus mejores días en el motociclismo. Al menos, su mejor sábado. En el autódromo de Montmeló consiguió la pole position del Gran Premio de Cataluña, y su compatriota por elección Morelli obtuvo otro buen puesto de largada, el quinto. Tan apretado es todo en Moto3 que Marco quedó, aunque a cuatro lugares de Valentín, a apenas 248/1000.

POLE PARA EL ARGENTINO PERRONE EN MOTO 3 🇦🇷



La primera del año. Pasó del P14 al P1 😮‍💨



(el otro argentino Morelli quedó P5) pic.twitter.com/TZZUvYgvCa — Tino (@TinoCLeclerc) May 16, 2026

Y llegó a estar primero con su KTM en la Q2 hasta muy poco tiempo antes del final, con 1m46s927/1000, cuando peleaba por la pole con Jesús Ríos. Pero la espectacularidad de la categoría no se restringe a las carreras y apareció también en la prueba de clasificación de esta sexta fecha. En la última vuelta se entreveraron David Muñoz y Brian Uriarte, y en el desenlace irrumpió Perrone, también a bordo de una KTM: clavó 1m46s679/1000 y postergó por prácticamente nada, 5 milésimas, a Muñoz, que a su vez aventajó por otra diferencia imperceptible, 14/1000, a Uriarte. Finalmente, se entrometió también otro español, David Almansa, que se ubicó 4º a 136 milésimas del primero.

Compacto de la Q2 del GP de Cataluña de Moto3

Perrone es el sexto poleman en las seis estaciones de la temporada. Otra muestra de paridad y variedad, como la que arrojó la planilla final de la qualy 2: 16 pilotos, los primeros, quedaron agrupados en menos de un segundo de distancia entre sí. Desde esa mejor posición de partida, Valentín procurará su primera victoria en Moto3, cuyo campeonato lo encuentra 4º, con 52 puntos. También Marco acelerará en pos de su primer triunfo, en un certamen que lo ve 6º, con 48 unidades. Los dos han conseguido un podio en sus trayectorias. A las 6 de este domingo de su Argentina por adopción (televisarán ESPN 3 y Disney+), tratarán de redondear la mejor carrera de sus vidas.

De que será vibrante hay pocas dudas.