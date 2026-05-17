El grave accidente de Álex Márquez en el MotoGP de Catalunya: sufrió una dura caída y la carrera fue interrumpida

La situación causó escozor. En unos segundos, el mundo del MotoGP y sus fanáticos quedaron paralizados: el Gran Premio de Catalunya debió ser interrumpido a raíz de un accidente de gran magnitud protagonizado por Álex Márquez, cuyo parte médico -finalmente- trajo tranquilidad. La secuencia se desencadenó cuando Pedro Acosta, que encabezaba la carrera, sufrió la rotura de su neumático trasero en plena recta entre las curvas 9 y 10, cuando rodaba a unos 200 km/h.

Detrás suyo circulaba Márquez, que no pudo evitar el impacto y chocó con violencia. Como consecuencia, el piloto español se salió de la pista a muy alta velocidad y cayó de espaldas con dureza, en una acción que generó inmediata alarma.

El accidente de Alex Márquez en el MotoGP de Montmeló

Dirección de Carrera indicó en un primer parte que el integrante del equipo Gresini se encontraba consciente, aunque sin ofrecer mayores detalles. La bandera roja se desplegó de inmediato y una ambulancia ingresó al circuito. Unos diez minutos después del accidente, Márquez fue evacuado. Minutos más tarde, el campeonato confirmó que el piloto había sido trasladado a un hospital de Barcelona.

Sucedió que tras la caída, la Ducati de Márquez rebotó sobre el asfalto y dejó numerosos restos esparcidos en la pista, lo que complicó al resto del pelotón. Raúl Fernández, que marchaba tercero en ese momento, sufrió molestias en el hombro. Fabio Di Giannantonio también se vio afectado: fue impactado por una pieza de la moto, se cayó y evidenciaba dolor en la mano izquierda, aunque logró reincorporarse y, ya en su box, hizo señas de que estaba en condiciones.

Personal médico y de seguridad trasladan a Alex Márquez, piloto del equipo Gresini Racing MotoGP, a una ambulancia tras un accidente ocurrido durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP de 2026 en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona JOSE JORDAN - AFP

Posteriormente, Dirección de Carrera reanudó la carrera a 13 vueltas, tomando como referencia la clasificación de la vuelta 11. Acosta, que pudo regresar a su box apoyándose en otras motos, se mantenía al frente, seguido por Márquez —quien lógicamente no volvió a largar—, Fernández, Jorge Martín, Di Giannantonio y Zarco.

Más choques y accidentes

Pasados unos minutos, la carrera volvió a pararse, ya que en la primera curva, el francés Johann Zarco frenó tarde y embistió a los italianos Francesco Bagnaia y Luca Marini. Así, apareció de nuevo la bandera roja.

El piloto galo también tuvo que ser trasladado a un hospital para someterse a exámenes médicos. Y tras la segunda reanudación, con todos los pilotos en la parrilla excepto Márquez y Zarco, y con solo 12 vueltas por cubrir, los incidentes no pararon: el español Jorge Martín, que esperaba salir de Montmeló como líder del campeonato, se cayó tras un toque con su compatriota Raúl Fernández.

Alex Márquez, sobre el césped de la pista de Montmeló: milagrosamente, quedó conciente JOSE JORDAN - AFP

Finalmente, la victoria quedó para Di Giannantonio, luego de una carrera con desarrollo accidentado y buenas noticias para el principal afectado. “Estoy muy feliz, pero estaba muy preocupado por todos los pilotos que se han caído, no ha sido un día fácil”, comentó el vencedor del día al bajarse de la moto. “Espero que Alex se encuentre bien. Intentamos dar espectáculo, pero somos humanos. En cualquier caso, contento con mi desempeño y el del equipo. Llevábamos buscando mucho tiempo esta victoria y tenemos que estar orgullosos”, añadió el italiano.

El líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi, cruzó la meta en sexta posición, pero se afianza en la clasificación gracias a la caída de Martín. El italiano suma 140 puntos, por los 127 del español, mientras que gracias a su triunfo, DiGiannantonio escala a la tercera posición, con 116 puntos, seguido por Acosta (92).

Lo mejor de la carrera en Montmeló