Muere una jinete canadiense al ser aplastada por su yegua en una competición

La jinete luchaba por tener un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020

4 de marzo de 2020 • 11:05

La muerte de la jinete canadiense Katharine Morel, de 33 años, sacudió al ambiente del deporte al ser aplastada por su caballo, que también perdió la vida.

Según se supo, e l caballo de Morel, Kerry On, sufrió una caída rotacional y el animal cayó de espaldas, con Katharine atrapada debajo.

"El día que la vi la miré y me gustó al instante. Ella no corría bien; no tenía ni idea de si ella querría saltar, pero me arriesgué. Estuve un tiempo entrenando con ella y todo fue genial", comentaba en 2018 a Sherwood Park News , sobre la relación que tenía con su yegua.

La deportista se encontraba realizando ensayos de equitación para la competencia Rocking Horse Winter III de Altoona (Florida) cuando ocurrió el accidente. Katharine quería ganarse un lugar en el equipo canadiense para ir a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Así era una presentación de Katharine Morel, la jinete que murió aplastada por su caballo - Fuente: Youtube 06:35

Video

Katharine fue llevada de inmediato al Hospital Waterman, en Florida, pero tanto ella como Kerry On, su caballo, murieron.

Equestrian Canadá , a través del director de alto rendimiento James Hood, lanzó un comunicado: "El deporte ecuestre perdió no solo a un atleta excepcional, sino a una persona excepcional, así como al caballo que amaba".