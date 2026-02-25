El alivio de Ubeda y el guiño a Bareiro tras su auspicioso debut: “Siempre termina jugando el que esté haciendo mejor las cosas”

En Salta, bajo el calor espeso de una noche de febrero y con la obligación implícita que impone cada cruce eliminatorio, Boca consiguió algo más que un 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. Consiguió aire.

Más allá del doblete de Adam Bareiro en su auspicioso debut, Ubeda no esquivó el análisis fino ni el trasfondo de la competencia interna. Por el contrario, lo puso sobre la mesa con una frase que sintetiza su momento como conductor: “Siempre es preferible que te generen dudas, a quién elegir y a quién poner”.

No es una declaración menor en el universo Boca. Asumir que la llegada de un refuerzo “suma a la competencia y ayuda a potenciar a los que ya están” implica validar este estreno que entusiasma al propio entrenador y a los hinchas. Incluso, el DT le hizo un guiño a su posible titularidad el próximo sábado en la Bombonera, ante Gimnasia de Mendoza: “Siempre termina jugando el que esté haciendo mejor las cosas”.

La irrupción goleadora de Bareiro, en ese contexto, no fue sólo una buena noticia deportiva. Fue el respaldo ideal para el discurso del técnico. Porque la competencia que ahora se abre con nombres como Miguel Merentiel y Edinson Cavani ya no es potencial: es real. Y Úbeda eligió no dramatizarla, sino integrarla a su trabajo diario.

También fue reveladora su descripción del nuevo centrodelantero. No habló en términos grandilocuentes. No lo colocó por encima de nadie. Lo definió desde la función: “Aguanta bien de espalda, descarga bien y trata de mantenerse en el área para encontrar los desbordes y centro del equipo. Es diferente de los que tenemos”. Es decir, explicó qué le aporta al sistema antes que lo que representa como nombre propio.

Adam Bareiro, el autor de los dos goles con los que Boca derrotó a Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina Copa Argentina

Pero Úbeda no se detuvo en el goleador. Amplió el foco y dejó ver su intención de administrar el plantel con mirada amplia. Sobre Malcom Braida señaló una evolución dentro del partido: “Hizo un mejor segundo tiempo que primero. Mejoró en la circulación de juego y el contacto con la pelota”. No fue un elogio desmedido; fue un análisis puntual, casi pedagógico. Y cerró: “Cuenta como posibilidad de recambio, permanentemente”.

En la misma línea se expresó al referirse a Dylan Gorosito. “Es un lateral con muy buena técnica, muy buena proyección en ofensiva. Está haciendo las primeras armas en Primera”. La frase final —“esperemos que vaya ganando minutos a medida que los pueda tener”— revela paciencia, pero también una hoja de ruta. Úbeda entiende que el calendario será exigente y que la rotación no es capricho, sino necesidad.

Algo de tranquilidad para Ubeda, luego de varios días de tensión en Boca copa argentina

El 2-0, entonces, funcionó como respaldo argumental. Boca volvió a ganar después de dos empates y dejó atrás el golpe de la caída ante Vélez. En un semestre que recién empieza, el DT intenta instalar la noción de competencia interna sana, de roles dinámicos y de rendimiento como criterio rector.

En el trasfondo, claro, aparece la presión. Boca no juega partidos neutros. Y en ese contexto cada declaración es examinada, cada decisión es discutida. Y en ese escenario, el entrenador eligió un tono sereno. No prometió nada. No se proyectó más allá del próximo compromiso. Se limitó a explicar. Aun sabiendo que en la calurosa noche salteña, recibió una bocanada de aire fresco.

Adam Bareiro tuvo un debut soñado y marcó los dos tantos del partido. Tras el encuentro, el goleador compartió su alegría: “Estoy muy feliz porque este club se fijó en mi. Fueron semanas de mucha charla con ellos, yo siempre les dije que quería venir a Boca y estoy muy contento de estar acá. Nunca lo dudé, quería venir a la Argentina, quería que mis hijos vivieran en su país y siempre dije que a este club no se le puede decir que no”.

El triunfo le permite a Boca encauzar un año que comenzó a los tumbos (el equipo está noveno en la Zona A del Apertura, afuera de la zona de clasificación a los playoffs), y la agenda no da tregua: el sábado, en la Bombonera, recibirá a Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del torneo local.