Mundial 2026: Achraf Hakimi, estrella de Marruecos y del PSG, será juzgado por violación al volver a París

PARÍS.- El tribunal de apelación de Versalles confirmó este viernes que el futbolista Achraf Hakimi será juzgado por un tribunal penal tras una denuncia de violación ocurrida en el año 2023. La Justicia francesa determinó que existen cargos suficientes para avanzar con el proceso oral, en el que podría testificar Kylian Mbappé.

La resolución judicial ratificó la decisión tomada en febrero por una jueza de instrucción. El defensor del Paris Saint-Germain (PSG) y de la selección de Marruecos apeló esa medida, pero el tribunal desestimó el recurso horas antes de que el futbolista disputara el segundo partido del Mundial ante Escocia.

De acuerdo con la denuncia, el jugador habría violado a la denunciante en su departamento de París Emma Da Silva - AP

La denuncia se inició luego de que una joven, de 24 años al momento del hecho, declarara en una comisaría que el deportista la violó en su vivienda ubicada en las afueras de París. Según el relato de la denunciante, ambos se conocieron en enero de 2023 a través de la red social Instagram y ella viajó hacia la casa del acusado en un auto que pidió él.

La joven afirmó que Hakimi actuó sin su consentimiento, tras lo cual logró apartarlo y enviar un mensaje a una amiga para que fuera a buscarla. El deportista fue imputado y puesto bajo control judicial en marzo de ese año.

Al enterarse de la noticia, la abogada de la denunciante consideró la resolución como una “victoria judicial” que aporta “alivio y esperanza” a su representada después de más de tres años de trámite.

La abogada de la denunciante calificó la novedad judicial como un "alivio" Martin Meissner - AP

“Alivio por haber sido escuchada por el sistema de Justicia y porque su caso sea examinado en un juicio”, apuntó la letrada, que agregó que el proceso podría ayudar a debilitar la impunidad en la violencia sexual dentro del fútbol masculino. La víctima, bajo el pseudónimo de Jeanne, declaró al medio Mediapart que desea “defenderse y ser escuchada en las audiencias”.

La reacción de Hakimi

Por su parte, Hakimi publicó un mensaje en la red social X en que mostró su deseo de que comience el debate judicial. “Llevo esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, escribió el jugador. También sostuvo que se convirtió en un “blanco fácil” y aseguró que el caso no habría prosperado si no fuera una figura pública.

La declaración de Hakimi en X tras la decisión judicial

Su representante legal, Fanny Colin, cuestionó la decisión y criticó las declaraciones de la denunciante. “La defensa de Achraf Hakimi lamenta que no se extrajeran consecuencias de las contradicciones y declaraciones falsas realizadas por la denunciante”, declaró.

Por otro lado, remarcó que la remisión a juicio “no implica culpabilidad” y que la investigación posee elementos exculpatorios que debieron derivar en el archivo de la causa.

Por su parte el tribunal de apelación aún no definió la fecha en la que se iniciará el juicio penal.

¿Mbappé en el juicio?

De acuerdo con el medio especializado francés BFM-RMC, en las audiencias se espera la citación como testigo del delantero francés Kylian Mbappé, amigo cercano del acusado y compañero de equipo en el PSG.

El futbolista ya aportó dos declaraciones escritas sobre las conversaciones que mantuvo con el acusado durante la noche del hecho investigado. En la presentación, detalló que Hakimi le mencionó que “hubo caricias en partes íntimas”, pero aclaró que su compañero “en ningún momento percibió un rechazo por parte de la denunciante”.

Agencias AFP, AP y Reuters